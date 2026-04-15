Galatasaray, Halkbank'a set vermedi, finalde Ziraat Bankkart'ın rakibi oldu

SMS Grup Efeler Ligi play-off serisi 1-4 etabı ikinci maçında Galatasaray HDI Sigorta, Halkbank'ı 3-0 yenerek seride 2-0 öne geçti ve finale yükseldi.

calendar 15 Nisan 2026 20:29 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2026 21:05
Haber: AA, Fotoğraf: AA
SMS Grup Efeler Ligi play-off serisi 1-4 etabı ikinci maçında Galatasaray HDI Sigorta, Halkbank'ı 3-0 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti ve finale yükseldi.

Sarı-kırmızılılar, Spor Toto'yu eleyen Ziraat Bankkart ile finalde şampiyonluk mücadelesi verecek.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erdal Akıncı, Uğur Ateş

Galatasaray HDI Sigorta: Maar, Doğukan Ulu, Patry, Jaeschke, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Can Koç, Hacı Şahin)

Halkbank: Kaziyski, Ertuğrul Metin, Skolov, Leal, Samet Baltacı, Ulaş Kıyak (Volkan Döne, Sliwka, Sotola, Emre Tayaz, Tuna Uzunkol)

Setler: 25-17, 25-18, 25-22

Süre: 82 dakika (24, 27, 31)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
