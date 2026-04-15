Fenerbahçe Opet'in EuroLeague'de rakibi belli oldu!

FIBA Kadınlar EuroLeague çeyrek final maçında Spar Girona, Umana Reyer'i 70-64 mağlup etti. İspanyol ekibi, yarı finalde Fenerbahçe Opet'in rakibi oldu.

calendar 15 Nisan 2026 20:35
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Opet'in EuroLeague'de rakibi belli oldu!
FIBA Kadınlar EuroLeague çeyrek final maçında İspanya temsilcisi Spar Girona, İtalya'nın Umana Reyer takımını 70-64 yendi.

İspanyol ekibi, yarı finalde Fenerbahçe Opet'in rakibi oldu.

Fenerbahçe Opet ile Spar Girona arasındaki yarı final maçı, 17 Nisan Cuma günü oynanacak.

Salon: Pabellon Principe Felipe

Hakemler: Josip Jurcevic (Hırvatistan), Veronika Obertova (Slovakya), Juozas Barkauskas (Litvanya)

Spar Girona: Jocyte 18, Holm 14, Quevedo 3, Guerrero 5, Coulibaly 19, Lopez 4, Bibby 5, Pendande 2

Umana Reyer: Charles 6, Pan 7, Cubaj 13, Dojkic 19, Santucci 5, Pasa, Holmes 2, Villa 4, Fassina, Mavunga 8, Nicolodi

1. Periyot: 19-19

Devre: 39-28

3. Periyot: 56-47

Beş faulle çıkan: 39.47 Charles (Umana Reyer)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
