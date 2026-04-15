15 Nisan
Bayern Munih-Real Madrid
22:00
15 Nisan
Arsenal-Sporting CP
22:00
18 Nisan
Thun-Basel
21:30
15 Nisan
AFC Wimbledon-Stockport County
21:45
15 Nisan
Luton Town-Northampton Town
21:45

Jose Mourinho için Premier Lig iddiaası!

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İngiliz basını, Portekizli çalıştırıcının yeni takımı açıklandı. Detaylar...

calendar 15 Nisan 2026 20:20
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turuna veda etmesinin ardından Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

talkSPORT'un haberine göre; Newcastle United yönetimindeki bazı isimler, kulüpteki teknik direktörlük koltuğu için Jose Mourinho'yu ciddi bir aday olarak görüyor.

MARKA DEĞERİNİ YÜKSELTME HEDEFİ

Newcastle United, İngiltere Premier Lig'de 14. sıraya kadar gerilemesinin ardından teknik direktör Eddie Howe'un yerini dolduracak isimleri değerlendirmeye başladı. Bu süreçte kulübün sahipleri, takımı Avrupa arenasına taşıyabilecek ve kulübün küresel marka değerini artırabilecek bir profil arıyor.

BENFICA PERFORMANSI

Jose Mourinho yönetimindeki Benfica, Portekiz Premier Lig'inde 29 haftada topladığı 69 puanla lider Porto'nun 7 puan gerisinde kaldı.

  PUAN DURUMU
  FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
