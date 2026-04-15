Jose Mourinho için Premier Lig iddiaası!

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turuna veda etmesinin ardından Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.



talkSPORT'un haberine göre; Newcastle United yönetimindeki bazı isimler, kulüpteki teknik direktörlük koltuğu için Jose Mourinho'yu ciddi bir aday olarak görüyor.



MARKA DEĞERİNİ YÜKSELTME HEDEFİ



Newcastle United, İngiltere Premier Lig'de 14. sıraya kadar gerilemesinin ardından teknik direktör Eddie Howe'un yerini dolduracak isimleri değerlendirmeye başladı. Bu süreçte kulübün sahipleri, takımı Avrupa arenasına taşıyabilecek ve kulübün küresel marka değerini artırabilecek bir profil arıyor.



BENFICA PERFORMANSI



Jose Mourinho yönetimindeki Benfica, Portekiz Premier Lig'inde 29 haftada topladığı 69 puanla lider Porto'nun 7 puan gerisinde kaldı.



