12 Şubat
Brentford-Arsenal
1-1
12 Şubat
Atletico Madrid-Barcelona
4-0
12 Şubat
Sion-Basel
2-0
12 Şubat
Thun-Lausanne
5-1
12 Şubat
FC Den Bosch-Eindhoven
2-1
12 Şubat
Royal Antwerp-Anderlecht
0-4
12 Şubat
AGF-FC Midtjylland
0-1

Bayern Münih uzatmalarda yıkıldı

Bayern Münih, Maccabi deplasmanında Andreas Obst ile maçı uzatmalara kadar götürdü ancak devamını getiremedi.

calendar 13 Şubat 2026 00:38 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2026 00:39
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
EuroLeeague'in 28. haftasında Maccabi Tel Aviv ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Menora Mivtachim Arena'da oynanan mücadeleyi uzatmalar sonucunda ev sahibi ekip 111-106'lık skorla kazandı.

Bayern Münih'te Andreas Obst'un 33 sayı, David McCormack'ın 17 sayı, Nenad Dimitrijevic'in 15 sayılık performansları yeterli olmadı.

Ev sahibi ekipte Roman Sorkin 21, Tamir Blatt 20, William Rayman ise 20 sayı ile mücadele etti.

EuroLeague'deki 4 maçlık galibiyet serisi sona eren Bayern Münih, 16. yenilgisini aldı. Maccabi ise üst üste 3. kez kazandı ve galibiyet sayısını 13'e çıkardı.

Bayern Münih, gelecek hafta Real Madrid deplasmanına gidecek. Maccabi ise Monaco'nun konuğu olacak.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
