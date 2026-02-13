Bayern Münih uzatmalarda yıkıldı

EuroLeeague'in 28. haftasında Maccabi Tel Aviv ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Menora Mivtachim Arena'da oynanan mücadeleyi uzatmalar sonucunda ev sahibi ekip 111-106'lık skorla kazandı.



Bayern Münih'te Andreas Obst'un 33 sayı, David McCormack'ın 17 sayı, Nenad Dimitrijevic'in 15 sayılık performansları yeterli olmadı.



Ev sahibi ekipte Roman Sorkin 21, Tamir Blatt 20, William Rayman ise 20 sayı ile mücadele etti.



EuroLeague'deki 4 maçlık galibiyet serisi sona eren Bayern Münih, 16. yenilgisini aldı. Maccabi ise üst üste 3. kez kazandı ve galibiyet sayısını 13'e çıkardı.



Bayern Münih, gelecek hafta Real Madrid deplasmanına gidecek. Maccabi ise Monaco'nun konuğu olacak.



