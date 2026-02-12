12 Şubat
Brentford-Arsenal
23:00
12 Şubat
Atletico Madrid-Barcelona
23:00
12 Şubat
Sion-Basel
22:30
12 Şubat
Thun-Lausanne
22:30
12 Şubat
FC Den Bosch-Eindhoven
22:00
12 Şubat
Royal Antwerp-Anderlecht
22:30
12 Şubat
AGF-FC Midtjylland
21:00

Spurs, Jeremy Sochan'i serbest bıraktı

San Antonio Spurs, forvet Jeremy Sochan ile yollarını ayırdı.

calendar 12 Şubat 2026 14:49
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

San Antonio Spurs, forvet Jeremy Sochan ile yollarını ayırdı.

ESPN'den Shams Charania'nın aktardığına göre, Sochan'in serbest oyuncu piyasasına çıkabilmesi için taraflar karşılıklı anlaşarak bu kararı aldı. Dördüncü sezonundaki oyuncuya birçok takımın ilgi göstermesi bekleniyor.

Spurs'ün, takas döneminin son tarihinden önce Sochan için bir takas zemini aradığı ancak sonuç alınamaması üzerine sözleşme feshi konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.

2022 Draftı'nda 9. sıradan seçilen Sochan, Aralık ayında Mitch Johnson'ın rotasyonundan çıkmasının ardından sınırlı süre almaya başlamıştı. 22 yaşındaki oyuncu yeni yılda yalnızca yedi maçta forma giydi ve toplam 49 dakika sahada kaldı.

İlk iki sezonunda tam zamanlı ilk beş oyuncusu olarak görev yapan Sochan, ikinci sezonunda 73 maçta ilk beşte başlayarak 11.3 sayı, 5.9 ribaund ve 3 asist ortalamaları yakalamıştı. 2024-25 sezonunun ortasında benche çekilen oyuncu o tarihten bu yana ilk beş başlamadı.

Bu sezon 7.1 milyon dolar kazanan Sochan'ın maaşının ne kadarının Spurs tarafından karşılanmaya devam edileceği netlik kazanmadı. Oyuncu yaz döneminde kısıtlı serbest oyuncu statüsüne geçecekti.

Sochan, bu sezon kariyerinin en düşük ortalamalarını kaydediyor: 4.1 sayı, 2.6 ribaund ve 1 asist.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
