San Antonio Spurs, forvet Jeremy Sochan ile yollarını ayırdı.



ESPN'den Shams Charania'nın aktardığına göre, Sochan'in serbest oyuncu piyasasına çıkabilmesi için taraflar karşılıklı anlaşarak bu kararı aldı. Dördüncü sezonundaki oyuncuya birçok takımın ilgi göstermesi bekleniyor.



Spurs'ün, takas döneminin son tarihinden önce Sochan için bir takas zemini aradığı ancak sonuç alınamaması üzerine sözleşme feshi konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.



2022 Draftı'nda 9. sıradan seçilen Sochan, Aralık ayında Mitch Johnson'ın rotasyonundan çıkmasının ardından sınırlı süre almaya başlamıştı. 22 yaşındaki oyuncu yeni yılda yalnızca yedi maçta forma giydi ve toplam 49 dakika sahada kaldı.



İlk iki sezonunda tam zamanlı ilk beş oyuncusu olarak görev yapan Sochan, ikinci sezonunda 73 maçta ilk beşte başlayarak 11.3 sayı, 5.9 ribaund ve 3 asist ortalamaları yakalamıştı. 2024-25 sezonunun ortasında benche çekilen oyuncu o tarihten bu yana ilk beş başlamadı.



Bu sezon 7.1 milyon dolar kazanan Sochan'ın maaşının ne kadarının Spurs tarafından karşılanmaya devam edileceği netlik kazanmadı. Oyuncu yaz döneminde kısıtlı serbest oyuncu statüsüne geçecekti.



Sochan, bu sezon kariyerinin en düşük ortalamalarını kaydediyor: 4.1 sayı, 2.6 ribaund ve 1 asist.



