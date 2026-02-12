Trendyol 1. Lig'de 25. hafta heyecanı başlıyor!

Trendyol 1. Lig'de 25. haftanın perdesi 12 Şubat Cuma günü açılacak.
Haftanın açılış mücadelesinde Alagöz Holding Iğdır FK, Eminevim Ümraniyespor'u ağırlayacak. Iğdır Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 13.30'da başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 25. haftanın programı şöyle:
12 ŞUBAT CUMA:
13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Eminevim Ümraniyespor
17.00 Boluspor-Atakaş Hatayspor
20.00 Esenler Erokspor-Manisa FK
20.00 Arca Çorum FK-İstanbulspor
14 ŞUBAT CUMARTESİ:
13.30 Erzurumspor FK-Adana Demirspor
13.30 Bandırmaspor-Serikspor
16.00 Özbelsan Sivasspor-İmaj Altyapı Vanspor
19.00 Sipay Bodrum FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü
15 ŞUBAT PAZAR:
16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor
19.00 Atko Grup Pendikspor-SMS Grup Sarıyer
Haftanın açılış mücadelesinde Alagöz Holding Iğdır FK, Eminevim Ümraniyespor'u ağırlayacak. Iğdır Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 13.30'da başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 25. haftanın programı şöyle:
12 ŞUBAT CUMA:
13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Eminevim Ümraniyespor
17.00 Boluspor-Atakaş Hatayspor
20.00 Esenler Erokspor-Manisa FK
20.00 Arca Çorum FK-İstanbulspor
14 ŞUBAT CUMARTESİ:
13.30 Erzurumspor FK-Adana Demirspor
13.30 Bandırmaspor-Serikspor
16.00 Özbelsan Sivasspor-İmaj Altyapı Vanspor
19.00 Sipay Bodrum FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü
15 ŞUBAT PAZAR:
16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor
19.00 Atko Grup Pendikspor-SMS Grup Sarıyer