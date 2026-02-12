12 Şubat
Trendyol 1. Lig'de 25. hafta heyecanı başlıyor!

Trendyol 1. Lig'de 25. haftanın perdesi, 12 Şubat Cuma günü açılacak.

calendar 12 Şubat 2026 10:42 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2026 10:51
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Trendyol 1. Lig'de 25. haftanın perdesi 12 Şubat Cuma günü açılacak.

Haftanın açılış mücadelesinde Alagöz Holding Iğdır FK, Eminevim Ümraniyespor'u ağırlayacak. Iğdır Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 13.30'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 25. haftanın programı şöyle:

12 ŞUBAT CUMA:

13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Eminevim Ümraniyespor

17.00 Boluspor-Atakaş Hatayspor

20.00 Esenler Erokspor-Manisa FK

20.00 Arca Çorum FK-İstanbulspor

14 ŞUBAT CUMARTESİ:

13.30 Erzurumspor FK-Adana Demirspor

13.30 Bandırmaspor-Serikspor

16.00 Özbelsan Sivasspor-İmaj Altyapı Vanspor

19.00 Sipay Bodrum FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü


15 ŞUBAT PAZAR:

16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor

19.00 Atko Grup Pendikspor-SMS Grup Sarıyer

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.