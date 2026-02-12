11 Şubat
Aston Villa-Brighton
1-0
11 Şubat
C.Palace-Burnley
2-3
11 Şubat
M.City-Fulham
3-0
11 Şubat
N. Forest-Wolves
0-0
11 Şubat
Sunderland-Liverpool
0-1
11 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
0-1
11 Şubat
Bayern Munih-RB Leipzig
2-0

Ziraat Bankkart, çeyrek final biletini kaptı

Ziraat Bankkart, grubunda 5'te 5 yaparak CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselmeyi garantiledi

calendar 12 Şubat 2026 02:17
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki beşinci maçında Ziraat Bankkart, deplasmanda Fransa ekibi Tours VB'yi 3-1 yendi.

Geçen sezonun CEV Kupası ve Efeler Ligi şampiyonu Ziraat Bankkart, Fransa ekibiyle Tours kentindeki Robert Grenon Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.

Başkent ekibi, karşılaşmayı 25-23, 21-25, 25-20 ve 25-21'lik setlerle 3-1 kazandı.

Grupta 5'te 5 yapan Ziraat Bankkart, liderliği ve çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.

Oynadığı 5 maçı da kaybeden Tours ise grupta son sırada yer aldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
