Ziraat Bankkart, çeyrek final biletini kaptı

Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki beşinci maçında Ziraat Bankkart, deplasmanda Fransa ekibi Tours VB'yi 3-1 yendi.
Geçen sezonun CEV Kupası ve Efeler Ligi şampiyonu Ziraat Bankkart, Fransa ekibiyle Tours kentindeki Robert Grenon Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.
Başkent ekibi, karşılaşmayı 25-23, 21-25, 25-20 ve 25-21'lik setlerle 3-1 kazandı.
Grupta 5'te 5 yapan Ziraat Bankkart, liderliği ve çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.
Oynadığı 5 maçı da kaybeden Tours ise grupta son sırada yer aldı.
