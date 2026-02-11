Hentbol Kadınlar Süper Liginde sezon tamamlandı

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de normal sezon sona erdi.



Ligde normal sezonun son mücadelesi, Bursa'da oynandı.



Bursa Büyükşehir Belediyespor, 11. hafta erteleme maçında konuk ettiği Yenimahalle Belediyespor'u 36-26 yendi.



BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR LİGİ ZİRVEDE TAMAMLADI



Süper Lig'de normal sezonu Bursa Büyükşehir Belediyespor, 24 puanla zirvede tamamladı.



Bursa temsilcisinin yanı sıra 23 puanla ikinci sıradaki Üsküdar Belediyespor, 22 puanla üçüncü basamaktaki Armada Praxis Yalıkavak ve 17 puanla dördüncü sıradaki Ortahisar Belediyespor, play-off (şampiyonluk etabı) oynayacak.



Play-off etabını birinci tamamlayan takım, 2025-2026 sezonu Kadınlar Süper Lig şampiyonu olacak.



Normal sezonu 5 ila 8. sırada tamamlayan Odunpazarı, MC Sistem Yurdum, Göztepe ve Yenimahalle Belediyespor ise play-out'ta (sıralama etabı) karşılaşacak.



Play-off ve play-out, 4 devreli deplasmanlı lig usulüne göre oynanacak.



