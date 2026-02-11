11 Şubat
Aston Villa-Brighton
22:30
11 Şubat
C.Palace-Burnley
22:30
11 Şubat
M.City-Fulham
22:30
11 Şubat
N. Forest-Wolves
22:30
11 Şubat
Sunderland-Liverpool
23:15
11 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
23:00
11 Şubat
Bayern Munih-RB Leipzig
22:45

Hentbol Kadınlar Süper Liginde sezon tamamlandı

Hentbol Kadınlar Süper Liginde normal sezon tamamlandı.

calendar 11 Şubat 2026 20:01
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Hentbol Kadınlar Süper Liginde sezon tamamlandı
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de normal sezon sona erdi.

Ligde normal sezonun son mücadelesi, Bursa'da oynandı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor, 11. hafta erteleme maçında konuk ettiği Yenimahalle Belediyespor'u 36-26 yendi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR LİGİ ZİRVEDE TAMAMLADI

Süper Lig'de normal sezonu Bursa Büyükşehir Belediyespor, 24 puanla zirvede tamamladı.

Bursa temsilcisinin yanı sıra 23 puanla ikinci sıradaki Üsküdar Belediyespor, 22 puanla üçüncü basamaktaki Armada Praxis Yalıkavak ve 17 puanla dördüncü sıradaki Ortahisar Belediyespor, play-off (şampiyonluk etabı) oynayacak.

Play-off etabını birinci tamamlayan takım, 2025-2026 sezonu Kadınlar Süper Lig şampiyonu olacak.

Normal sezonu 5 ila 8. sırada tamamlayan Odunpazarı, MC Sistem Yurdum, Göztepe ve Yenimahalle Belediyespor ise play-out'ta (sıralama etabı) karşılaşacak.

Play-off ve play-out, 4 devreli deplasmanlı lig usulüne göre oynanacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
