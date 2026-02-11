Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James'in San Antonio Spurs karşısında forma giymemesi, yıldız oyuncunun 2025-26 sezonunda herhangi bir sezon ödülü ya da All-NBA seçilme ihtimalini resmen ortadan kaldırdı.



Eğer 2025-26 sezonu James'in kariyerindeki son sezon olacaksa, sakatlıklar bu vedanın belirleyici unsurlarından biri haline gelmiş durumda. 41 yaşındaki süperstar, sol ayak artriti nedeniyle Spurs karşısında sezonun 18. maçını kaçırdı.



Bu gelişmeyle birlikte James, bu sezon herhangi bir bireysel ödül ya da All-NBA kadrosuna seçilme hakkını kaybetmiş oldu.



LeBron, sezon öncesi kampın tamamını ve normal sezonun ilk 14 maçını siyatik problemi nedeniyle kaçırmıştı. Dayanıklılığıyla tanınan bir oyuncu için bu süre oldukça dikkat çekici bir zaman dilimi olarak öne çıktı.



Sahada olduğu anlarda üretkenliğini koruyan James, maç başına 21,8 sayı, 6,9 asist ve 5,7 ribaund ortalamaları yakaladı. Ancak kaçırdığı maç sayısı, sezon sonu ödülleri için gerekli kriterleri karşılamasını engelledi.



Los Angeles Lakers cephesi ise bu süreçte oyun planını yeniden şekillendirdi. Luka Dončić ve yükselen performansıyla Austin Reaves daha fazla sorumluluk üstlenirken, rotasyonda Marcus Smart ve Jake LaRavia da daha belirgin roller aldı. Takıma yeni katılan guard Luke Kennard'ın da James'in olası ek yokluğunda sürelerinin artabileceği değerlendiriliyor.



