11 Şubat
Aston Villa-Brighton
22:30
11 Şubat
C.Palace-Burnley
22:30
11 Şubat
M.City-Fulham
22:30
11 Şubat
N. Forest-Wolves
22:30
11 Şubat
Sunderland-Liverpool
23:15
11 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
23:00
11 Şubat
Bayern Munih-RB Leipzig
22:45

LeBron bireysel ödül hakkını kaybetti, All-NBA serisi bitti

Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James'in San Antonio Spurs karşısında forma giymemesi, yıldız oyuncunun 2025-26 sezonunda herhangi bir sezon ödülü ya da All-NBA seçilme ihtimalini resmen ortadan kaldırdı.

calendar 11 Şubat 2026 12:51
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Eğer 2025-26 sezonu James'in kariyerindeki son sezon olacaksa, sakatlıklar bu vedanın belirleyici unsurlarından biri haline gelmiş durumda. 41 yaşındaki süperstar, sol ayak artriti nedeniyle Spurs karşısında sezonun 18. maçını kaçırdı.

Bu gelişmeyle birlikte James, bu sezon herhangi bir bireysel ödül ya da All-NBA kadrosuna seçilme hakkını kaybetmiş oldu.

LeBron, sezon öncesi kampın tamamını ve normal sezonun ilk 14 maçını siyatik problemi nedeniyle kaçırmıştı. Dayanıklılığıyla tanınan bir oyuncu için bu süre oldukça dikkat çekici bir zaman dilimi olarak öne çıktı.

Sahada olduğu anlarda üretkenliğini koruyan James, maç başına 21,8 sayı, 6,9 asist ve 5,7 ribaund ortalamaları yakaladı. Ancak kaçırdığı maç sayısı, sezon sonu ödülleri için gerekli kriterleri karşılamasını engelledi.

Los Angeles Lakers cephesi ise bu süreçte oyun planını yeniden şekillendirdi. Luka Dončić ve yükselen performansıyla Austin Reaves daha fazla sorumluluk üstlenirken, rotasyonda Marcus Smart ve Jake LaRavia da daha belirgin roller aldı. Takıma yeni katılan guard Luke Kennard'ın da James'in olası ek yokluğunda sürelerinin artabileceği değerlendiriliyor.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
