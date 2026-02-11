2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda 12 Şubat Perşembe günü 7 disiplinde madalyalar sahiplerini bulacak.



İtalya'da düzenlenen oyunların 6. gününde alp disiplini, kayaklı koşu, serbest stil kayak, kızak, kısa kulvar sürat pateni, snowboard ve sürat pateni branşlarında 9 madalya müsabakası yapılacak.



Alp disiplini kadınlar süper büyük slalom, kayaklı koşu kadınlar 10 kilometre serbest, serbest stil kayak erkekler moguls, kızak takım bayrak, kısa kulvar sürat pateni kadınlar 500 ve erkekler bin metre, snowboard erkekler kros ve kadınlar halfpipe ile sürat pateni kadınlar 5 bin metrede madalyalar dağıtılacak.



Ayrıca sporcular, curling, buz hokeyi ve skeleton branşlarında da müsabakalara çıkacak.



