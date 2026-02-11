10 Şubat
Tottenham-Newcastle
1-2
10 Şubat
Everton-Bournemouth
1-2
10 Şubat
Chelsea-Leeds United
2-2
10 Şubat
West Ham United-M. United
1-1
10 Şubat
Oxford United-Norwich City
0-3
10 Şubat
Leicester City-Southampton
3-4
10 Şubat
Birmingham City-West Bromwich
0-0
10 Şubat
SSC Napoli-Como
7-8
10 Şubat
Hertha Berlin-Freiburg
5-6

2026 Kış Olimpiyatlarında madalya mücadelesi!

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda 12 Şubat Perşembe günü 7 disiplinde madalyalar için yarışlar düzenlenecek.

calendar 11 Şubat 2026 08:58
Haber: AA, Fotoğraf: AA
İtalya'da düzenlenen oyunların 6. gününde alp disiplini, kayaklı koşu, serbest stil kayak, kızak, kısa kulvar sürat pateni, snowboard ve sürat pateni branşlarında 9 madalya müsabakası yapılacak.

Alp disiplini kadınlar süper büyük slalom, kayaklı koşu kadınlar 10 kilometre serbest, serbest stil kayak erkekler moguls, kızak takım bayrak, kısa kulvar sürat pateni kadınlar 500 ve erkekler bin metre, snowboard erkekler kros ve kadınlar halfpipe ile sürat pateni kadınlar 5 bin metrede madalyalar dağıtılacak.

Ayrıca sporcular, curling, buz hokeyi ve skeleton branşlarında da müsabakalara çıkacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
