2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda 4. gün tamamlandı

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda 4. günün madalya sıralamasında Norveç, zirvedeki yerini korudu.
İtalya'daki oyunların 4. gününde madalya müsabakaları tamamlandı.
Günü 6 madalyayla tamamlayan Norveç, 6 altın, 2 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 12 madalyayla zirvede kalmaya devam etti.
Oyunlarda 4. günün ardından madalya tablosunda ilk 10 sıra şu şekilde:
İtalya'daki oyunların 4. gününde madalya müsabakaları tamamlandı.
Günü 6 madalyayla tamamlayan Norveç, 6 altın, 2 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 12 madalyayla zirvede kalmaya devam etti.
Oyunlarda 4. günün ardından madalya tablosunda ilk 10 sıra şu şekilde:
|Sıra
|Ülke
|Altın
|Gümüş
|Bronz
|Toplam
|1
|Norveç
|6
|2
|4
|12
|2
|Almanya
|3
|2
|1
|6
|İsveç
|3
|2
|1
|6
|4
|İsviçre
|3
|1
|1
|5
|5
|ABD
|2
|3
|2
|7
|6
|Avusturya
|2
|3
|-
|5
|7
|İtalya
|2
|2
|7
|11
|8
|Japonya
|2
|2
|4
|8
|9
|Fransa
|1
|2
|-
|3
|10
|Çekya
|1
|1
|-
|2