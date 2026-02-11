10 Şubat
Tottenham-Newcastle
1-2
10 Şubat
Everton-Bournemouth
1-2
10 Şubat
Chelsea-Leeds United
2-2
10 Şubat
West Ham United-M. United
1-1
10 Şubat
Oxford United-Norwich City
0-3
10 Şubat
Leicester City-Southampton
3-4
10 Şubat
Birmingham City-West Bromwich
0-0
10 Şubat
SSC Napoli-Como
7-8
10 Şubat
Hertha Berlin-Freiburg
5-6

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda 4. gün tamamlandı

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda Norveç, zirvedeki yerini korudu.

calendar 11 Şubat 2026 01:32
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda 4. gün tamamlandı
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda 4. günün madalya sıralamasında Norveç, zirvedeki yerini korudu.

İtalya'daki oyunların 4. gününde madalya müsabakaları tamamlandı.

Günü 6 madalyayla tamamlayan Norveç, 6 altın, 2 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 12 madalyayla zirvede kalmaya devam etti.

Oyunlarda 4. günün ardından madalya tablosunda ilk 10 sıra şu şekilde:

Sıra Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam
1 Norveç 6 2 4 12
2 Almanya 3 2 1 6
  İsveç 3 2 1 6
4 İsviçre 3 1 1 5
5 ABD 2 3 2 7
6 Avusturya 2 3 - 5
7 İtalya 2 2 7 11
8 Japonya 2 2 4 8
9 Fransa 1 2 - 3
10 Çekya 1 1 - 2
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
