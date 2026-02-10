10 Şubat
Tottenham-Newcastle
22:30
10 Şubat
Everton-Bournemouth
22:30
10 Şubat
Chelsea-Leeds United
22:30
10 Şubat
West Ham United-M. United
23:15
10 Şubat
Oxford United-Norwich City
22:45
10 Şubat
Leicester City-Southampton
22:45
10 Şubat
Birmingham City-West Bromwich
23:00
10 Şubat
SSC Napoli-Como
23:00
10 Şubat
Hertha Berlin-Freiburg
22:45

Yelken Wingfoil Dünya Kupasının ilk ayağı tamamlandı

Yelken Wingfoil Dünya Kupasının ilk ayağı Hong Kong'da tamamlandı

calendar 10 Şubat 2026 13:58
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Yelken Wingfoil Dünya Kupasının ilk ayağı tamamlandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Yelken sporunda Wingfoil Dünya Kupası'nın açılış etabı, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde gerçekleştirildi.

Türkiye Yelken Federasyonunun açıklamasına göre, Hong Kong Stanley Main Beach'te gerçekleştirilen Wingfoil Dünya Kupası'nın açılış etabında erkekler 19 yaş altı kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Tan Güner genel sıralamada 4'üncü, aynı kategoride Talha Nasuh Üner ise 5'inci olmayı başardı.

Wingfoil kadınlar sınıfında mücadele eden ay-yıldızlı sporculardan Asya Anastasiya Varıcıoğlu ise genel sıralamada 10'uncu sırada yer aldı.

Wingfoil Dünya Kupası'nda ikinci ayak yarışları, 16-20 Haziran tarihlerinde İsviçre'nin Silvaplana kentinde düzenlenecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.