10 Şubat
Tottenham-Newcastle
22:30
10 Şubat
Everton-Bournemouth
22:30
10 Şubat
Chelsea-Leeds United
22:30
10 Şubat
West Ham United-M. United
23:15
10 Şubat
Oxford United-Norwich City
22:45
10 Şubat
Leicester City-Southampton
22:45
10 Şubat
Birmingham City-West Bromwich
23:00
10 Şubat
SSC Napoli-Como
23:00
10 Şubat
Hertha Berlin-Freiburg
22:45

NBA'de Thunder, Lakers deplasmanında kazandı

Jalen Williams'ın 10 maç sonra parkeye döndüğü karşılaşmadan Thunder 119-110 galip ayrıldı- 4 oyuncu ve 1 başantrenörün ihraç edildiği mücadelede Pistons, Hornets'ı 110-104 yenerek rakibinin 9 maçlık galibiyet serisine son verdi

calendar 10 Şubat 2026 10:38
Haber: AA, Fotoğraf: NBA.com
NBA'de Thunder, Lakers deplasmanında kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 119-110 yendi.

Batı Konferansı lideri Thunder'da sakatlığı nedeniyle 10 maç sonra parkeye dönen Jalen Williams, 23 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Kenardan gelen Isaiah Joe 19, Alex Caruso 17 sayı üretirken, Chet Holmgren 13 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı.

LeBron James'in 22 sayı, 10 asistle oynadığı Lakers'ta, Marcus Smart 19, Austin Reaves 16 sayı kaydetti.

- Hornets-Pistons maçında saha karıştı

Doğu Konferansı lideri Detroit Pistons'ın deplasmanda Charlotte Hornets'ı 110-104 mağlup ettiği maçta, ev sahibi takımın başantrenörü Charles Lee ve 4 oyuncu ihraç edildi.

Spectrum Center'da oynanan maçta Cade Cunningham 33 sayı, 9 ribaunt, 7 asistle Pistons'ı sırtlarken, Duncan Robinson 18, Jalen Duren 15 sayıyla oynadı.

9 maçlık galibiyet serisi sona eren Hornets'ta ise Brandon Miller 24, LaMelo Ball ve Kon Knueppel 20'şer sayılık performans sergiledi.

Üçüncü çeyrekte Jalen Duren ile Moussa Diabate arasındaki gerilimle başlayan ve bir anda diğer oyuncuların da müdahil olmasıyla büyüyen olayların ardından Duren ve Diabate'in yanı sıra Miles Bridges ile Isaiah Stewart oyundan atıldı.

Son çeyrekte hakemin üzerine yürüyen Hornets Başantrenörü Lee de ihraç edildi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.