Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 119-110 yendi.



Batı Konferansı lideri Thunder'da sakatlığı nedeniyle 10 maç sonra parkeye dönen Jalen Williams, 23 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Kenardan gelen Isaiah Joe 19, Alex Caruso 17 sayı üretirken, Chet Holmgren 13 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı.



LeBron James'in 22 sayı, 10 asistle oynadığı Lakers'ta, Marcus Smart 19, Austin Reaves 16 sayı kaydetti.



- Hornets-Pistons maçında saha karıştı



Doğu Konferansı lideri Detroit Pistons'ın deplasmanda Charlotte Hornets'ı 110-104 mağlup ettiği maçta, ev sahibi takımın başantrenörü Charles Lee ve 4 oyuncu ihraç edildi.



Spectrum Center'da oynanan maçta Cade Cunningham 33 sayı, 9 ribaunt, 7 asistle Pistons'ı sırtlarken, Duncan Robinson 18, Jalen Duren 15 sayıyla oynadı.



9 maçlık galibiyet serisi sona eren Hornets'ta ise Brandon Miller 24, LaMelo Ball ve Kon Knueppel 20'şer sayılık performans sergiledi.



Üçüncü çeyrekte Jalen Duren ile Moussa Diabate arasındaki gerilimle başlayan ve bir anda diğer oyuncuların da müdahil olmasıyla büyüyen olayların ardından Duren ve Diabate'in yanı sıra Miles Bridges ile Isaiah Stewart oyundan atıldı.



Son çeyrekte hakemin üzerine yürüyen Hornets Başantrenörü Lee de ihraç edildi.



