Galatasaray'da Can Armando Güner'e tam not

Galatasaray'da transferi mutlu sonla biten Can Armando Güner, teknik heyetten tam not aldı.
Devre arasında transfer döneminde Borussia Mönchengladbach'tan transfer edilen 18 yaşındaki genç futbolcu, idmanlardaki performansıyla potansiyelini ortaya koydu. Galatasaray'da teknik heyetten tam not alan genç futbolcu, antrenman performansıyla büyük beğeni topladı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, performansını yakından takip ettiği Can Armando Güner'i doğru anda sahaya atarak kazanmayı planlıyor.
