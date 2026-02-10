Trendyol 1. Lig'de puan durumu

Trendyol 1. Lig'de 24. hafta yapılan tek maçla sona erdi.
Ligde 24. haftanın kapanış maçında Sakaryaspor, Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda Erzurumspor FK'yi konuk etti.
Trendyol Süper Lig'e çıkmak için şampiyonluk mücadelesi veren Amed Sportif Faaliyetler, Erzurumspor FK ve Esenler Erokspor, haftayı üçer puanla kapattı. Diyarbakır temsilcisi 49 puanla liderliğini sürdürürken, Erzurum ekibi 48, Esenler Erokspor 47 puanla sıralandı.
SONUÇLAR
Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:
SMS Grup Sarıyer-Özbelsan Sivasspor: 1-0
Atakaş Hatayspor-Esenler Erokspor: 0-5
İmaj Altyapı Vanspor-Arca Çorum FK: 3-1
Atko Grup Pendikspor-Amed Sportif Faaliyetler: 0-2
Serikspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 1-3
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Bandırmaspor: 3-1
Adana Demirspor-Sipay Bodrum FK: 0-5
Eminevim Ümraniyespor-İstanbulspor: 0-0
Manisa FK-Boluspor: 4-1
Sakaryaspor-Erzurumspor FK: 0-1
PUAN DURUMU
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|24
|15
|4
|5
|53
|28
|25
|49
|2.ERZURUMSPOR FK
|24
|13
|9
|2
|44
|18
|26
|48
|3.ESENLER EROKSPOR
|24
|13
|8
|3
|55
|20
|35
|47
|4.SİPAY BODRUM FK
|24
|12
|6
|6
|49
|20
|29
|42
|5.ARCA ÇORUM FK
|24
|12
|5
|7
|36
|26
|10
|41
|6.ATKO GRUP PENDİKSPOR
|24
|10
|9
|5
|34
|21
|13
|39
|7.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
|24
|10
|7
|7
|33
|32
|1
|37
|8.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|24
|9
|9
|6
|46
|28
|18
|36
|9.BANDIRMASPOR
|24
|10
|6
|8
|32
|25
|7
|36
|10.BOLUSPOR
|24
|10
|5
|9
|42
|32
|10
|35
|11.İMAJ ALTYAPI VANSPOR FK
|24
|9
|7
|8
|33
|24
|9
|34
|12.MANİSA FK
|24
|9
|7
|8
|36
|34
|2
|34
|13.İSTANBULSPOR
|24
|7
|11
|6
|31
|33
|-2
|32
|14.ÖZBELSAN SİVASSPOR
|24
|7
|9
|8
|27
|24
|3
|30
|15.SMS GRUP SARIYERSPOR
|24
|9
|3
|12
|24
|32
|-8
|30
|16.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR
|24
|8
|4
|12
|27
|31
|-4
|28
|17.SERİKSPOR
|24
|7
|5
|12
|24
|46
|-22
|26
|18.SAKARYASPOR
|24
|6
|5
|13
|32
|45
|-13
|23
|19.ATAKAŞ HATAYSPOR
|24
|0
|7
|17
|18
|65
|-47
|7
|20.ADANA DEMİRSPOR
|24
|0
|2
|22
|15
|107
|-92
|
-28
Not: Adana Demirspor'un 30 puanı silinmiştir.
GELECEK HAFTANIN PROGRAMI
Trendyol 1. Lig'de 25. hafta, 13 Şubat Cuma günü yapılacak 4 maçla açılacak. Müsabaka programı şöyle:
13 Şubat Cuma:
14.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Eminevim Ümraniyespor (Iğdır Şehir)
17.00 Boluspor-Atakaş Hatayspor (Bolu Atatürk)
20.00 Esenler Erokspor-Manisa FK (Esenler Erokspor)
20.00 Arca Çorum FK-İstanbulspor (Çorum Şehir)
14 Şubat Cumartesi:
13.30 Erzurumspor FK-Adana Demirspor (Erzurum Kazım Karabekir)
13.30 Bandırmaspor-Serikspor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Özbelsan Sivasspor-İmaj Atyapı Vanspor (BG Grup 4 Eylül)
19.00 Sipay Bodrum FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Bodrum İlçe)
15 Şubat Pazar:
16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor (Diyarbakır)
19.99 Atko Grup Pendikspor-SMS Grup Sarıyer (Pendik)