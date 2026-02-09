09 Şubat
Fenerbahçe-Gençlerbirliği
0-03'
09 Şubat
Kayserispor-Kocaelispor
1-2
09 Şubat
Gaziantep FK-Kasımpaşa
0-02'
09 Şubat
Sakaryaspor-Erzurumspor
0-03'
09 Şubat
Villarreal-Espanyol
23:00
09 Şubat
Atalanta-Cremonese
20:30
09 Şubat
Roma-Cagliari
22:45
09 Şubat
Famalicao-AVS
21:45
09 Şubat
FC Porto-Sporting CP
23:45
09 Şubat
Sheffield United-Middlesbrough
23:01

Sivasspor'da Mehmet Altıparmak dönemi sona erdi

Trendyol 1. Lig temsilcisi Özbelsan Sivasspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

09 Şubat 2026 19:59
Haber: AA, Fotoğraf: sivasspor.org.tr
Sivasspor'da Mehmet Altıparmak dönemi sona erdi
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı.
 
Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Mehmet Altıparmak ile yapılan görüşmeler sonucunda, karşılıklı anlaşarak yollarımızın ayrılması konusunda mutabakata varılmıştır. Görev süresince kulübümüze verdiği emek ve katkılar için kendisine ve teknik ekibine teşekkür eder, kariyerlerinin devamında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
 
Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile yolların ayrılmasının ardından ligin 12. haftası öncesinde kırmızı-beyazlı ekibin başına getirilen Mehmet Altıparmak, 7 Ocak'ta bahis soruşturması kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilmiş ve 9 ay hak mahrumiyeti cezası almıştı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
9 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
