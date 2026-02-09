09 Şubat
Fenerbahçe-Gençlerbirliği
20:00
09 Şubat
Kayserispor-Kocaelispor
0-056'
09 Şubat
Gaziantep FK-Kasımpaşa
20:00
09 Şubat
Sakaryaspor-Erzurumspor
20:00
09 Şubat
Villarreal-Espanyol
23:00
09 Şubat
Atalanta-Cremonese
20:30
09 Şubat
Roma-Cagliari
22:45
09 Şubat
Famalicao-AVS
21:45
09 Şubat
FC Porto-Sporting CP
23:45
09 Şubat
Sheffield United-Middlesbrough
23:01

Jhon Duran için açıklama: "Sorun olabilir"

Zenit'in eski oyuncusu ve Rus ekibinin U17 Takımı'nın eski teknik direktörü Denis Ugarov, Jhon Duran transferinin sorun olabileceğini söyledi.

calendar 09 Şubat 2026 17:27 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2026 17:32
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Jhon Duran için açıklama: 'Sorun olabilir'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Al Nassr'dan kiraladığı Jhon Duran, ligin ikinci yarısında Zenit forması giyecek.

Fenerbahçe'nin kiralık sözleşmesini feshettiği Duran, sezon sonuna kadar Zenit'e kiralandı. Jhon Duran'ın Zenit'e transferi Rusya'da da geniş yankı buldu.

"SORUNA YOL AÇABİLİR"

Zenit'in eski oyuncusu ve Rus ekibinin U17 Takımı'nın eski teknik direktörü Denis Ugarov, 22 yaşındaki futbolcunun transferiyle ilgili dikkat çeken sözler söyledi.

Denis Ugarov, "Duran'ın nasıl bir performans sergileyeceğini bilmiyorum. Bunun gerçek bir takviye olduğunu sanmıyorum! Türkiye'deki performansı şüpheliydi. Sadece altı aylığına transfer edildi ve bonservisi alınmadı, sezon sonuna kadar kiralandı. Bence bu bazı sorunlara yol açabilir." dedi.

Duran'ın kiralık transferinin riskli olduğunu söyleyen Ugarov, "Ben bu riski almazdım. Bir futbolcuyu kalıcı olarak transfer etmek başka, kiralık olarak transfer etmek başka. Bu transferlerin sonuçları da farklı." diye konuştu.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Kolombiyalı 22 yaşındaki forvet Jhon Duran, bu sezon Fenerbahçe ile 21 maça çıkıp 5 gol 2 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Kocaelispor 21 6 7 8 16 21 25
9 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 21 2 10 9 16 41 16
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.