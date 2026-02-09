Jhon Duran için açıklama: 'Sorun olabilir'

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Al Nassr'dan kiraladığı Jhon Duran, ligin ikinci yarısında Zenit forması giyecek.
Fenerbahçe'nin kiralık sözleşmesini feshettiği Duran, sezon sonuna kadar Zenit'e kiralandı. Jhon Duran'ın Zenit'e transferi Rusya'da da geniş yankı buldu.
"SORUNA YOL AÇABİLİR"
Zenit'in eski oyuncusu ve Rus ekibinin U17 Takımı'nın eski teknik direktörü Denis Ugarov, 22 yaşındaki futbolcunun transferiyle ilgili dikkat çeken sözler söyledi.
Denis Ugarov, "Duran'ın nasıl bir performans sergileyeceğini bilmiyorum. Bunun gerçek bir takviye olduğunu sanmıyorum! Türkiye'deki performansı şüpheliydi. Sadece altı aylığına transfer edildi ve bonservisi alınmadı, sezon sonuna kadar kiralandı. Bence bu bazı sorunlara yol açabilir." dedi.
Duran'ın kiralık transferinin riskli olduğunu söyleyen Ugarov, "Ben bu riski almazdım. Bir futbolcuyu kalıcı olarak transfer etmek başka, kiralık olarak transfer etmek başka. Bu transferlerin sonuçları da farklı." diye konuştu.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Kolombiyalı 22 yaşındaki forvet Jhon Duran, bu sezon Fenerbahçe ile 21 maça çıkıp 5 gol 2 asist yaptı.
