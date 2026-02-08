PSV Eindhoven, şubatta şampi...

Hollanda Eredivisie'nin 22. haftasında Groningen ile PSV Eindhoven karşı karşıya geldi. Euroborg'da oynanan mücadeleyi konuk ekip PSV Eindhoven, 2-1'lik skorla kazandı.



Groningen, 17. dakikada Younes Taha ile ilk devreyi önde kapattı.



PSV Eindhoven, 65. dakikada Ismael Saibari ve 76. dakikada Dennis Man'ın golleriyle mücadeleyi kazandı.



Bu sonucun ardından PSV Eindhoven, puanını 59'a yükseltti ve en yakın takipçisi Feyenoord ile olan puan farkını 17'ye çıkardı. Üst üste 3. yenilgisini alan Groningen ise 31 puanda kaldı.



PSV, gelecek hafta Volendam deplasmanına gidecek. Groningen ise sahasında Utrecht'i konuk edecek.



