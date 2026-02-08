08 Şubat
Rizespor-Galatasaray
0-3
08 Şubat
Beşiktaş-Alanyaspor
20:00
08 Şubat
Eyüpspor-Başakşehir
1-2
08 Şubat
Atletico Madrid-Real Betis
20:30
08 Şubat
Le Havre-Strasbourg
0-019'
08 Şubat
Auxerre-Paris FC
0-020'
08 Şubat
Angers-Toulouse
0-020'
08 Şubat
Nice-AS Monaco
0-0
08 Şubat
Juventus-Lazio
22:45
08 Şubat
Sassuolo-Inter
20:00
08 Şubat
Lecce-Udinese
2-1
08 Şubat
Bologna-Parma
0-1
08 Şubat
Valencia-Real Madrid
23:00
08 Şubat
Alaves-Getafe
0-2
08 Şubat
Athletic Bilbao-Levante
2-058'
08 Şubat
Konyaspor-Göztepe
0-0
08 Şubat
Liverpool-M.City
0-05'
08 Şubat
Brighton-C.Palace
0-1
08 Şubat
Bayern Munih-Hoffenheim
0-05'
08 Şubat
FC Köln-RB Leipzig
1-2
08 Şubat
Manisa FK-Boluspor
1-034'
08 Şubat
Ümraniye-İstanbulspor
0-0
08 Şubat
A.Demirspor-Bodrum FK
0-5
08 Şubat
Serik Belediyespor-Iğdır FK
1-3
08 Şubat
Keçiörengücü-Bandırmaspor
3-1
08 Şubat
PSG-Marsilya
22:45

Nuri Şahin'den Beşiktaş maçı açıklaması

Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Eyüpspor maçının ardından konuştu.

08 Şubat 2026 17:16
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Nuri Şahin'den Beşiktaş maçı açıklaması
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında konuk olduğu ikas Eyüpspor'u 2-1 yenen RAMS Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Şahin, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmaya iyi başladıklarını belirten 37 yaşındaki teknik adam, "Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. İyi oynadık. Çaykur Rizespor maçından ders çıkardık. Oyuncular durmadan atak yapmaya çalıştı. Daha çok üçüncü bölgede oynadık. Sadece son dakikada yediğimiz gol biraz üzdü." diye konuştu.

Süper Lig'de oynadıkları son 8 maçta 6 galibiyet aldıklarının hatırlatılması ve 22. haftada Beşiktaş ile yapacakları maçın sorulması üzerine Nuri Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Gayet iyi oynuyoruz. Güzel bir seri. Bu, bir sürecin getirdiği bir şey. Oyunumuz oturdu. Daha iyi oynayabiliriz. İstediğimiz seviyeye yaklaştığımızı düşünüyorum. Haftaya Beşiktaş gibi çok değerli ve büyük bir takıma karşı oynayacağız. Beşiktaş, 6 puan önümüzde. Kendimizi en yüksek seviyede test edeceğimiz bir maç olacak. Sahamızda oynayacağız. İnşallah 3 puanı alırız."

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
