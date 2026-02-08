08 Şubat
Rizespor-Galatasaray
17:00
08 Şubat
Beşiktaş-Alanyaspor
20:00
08 Şubat
Eyüpspor-Başakşehir
0-012'
08 Şubat
Atletico Madrid-Real Betis
20:30
08 Şubat
Le Havre-Strasbourg
19:15
08 Şubat
Auxerre-Paris FC
19:15
08 Şubat
Angers-Toulouse
19:15
08 Şubat
Nice-AS Monaco
17:00
08 Şubat
Juventus-Lazio
22:45
08 Şubat
Sassuolo-Inter
20:00
08 Şubat
Lecce-Udinese
17:00
08 Şubat
Bologna-Parma
0-012'
08 Şubat
Valencia-Real Madrid
23:00
08 Şubat
Alaves-Getafe
16:00
08 Şubat
Athletic Bilbao-Levante
18:15
08 Şubat
Konyaspor-Göztepe
17:00
08 Şubat
Liverpool-M.City
19:30
08 Şubat
Brighton-C.Palace
17:00
08 Şubat
Bayern Munih-Hoffenheim
19:30
08 Şubat
FC Köln-RB Leipzig
17:30
08 Şubat
Manisa FK-Boluspor
19:00
08 Şubat
Ümraniye-İstanbulspor
16:00
08 Şubat
A.Demirspor-Bodrum FK
16:00
08 Şubat
Serik Belediyespor-Iğdır FK
0-247'
08 Şubat
Keçiörengücü-Bandırmaspor
2-0DA
08 Şubat
PSG-Marsilya
22:45

Inter'de Cristian Chivu ile sözleşme planı

Inter, sezon sonunda teknik direktör Cristian Chivu'nun sözleşmesini uzatmayı planlıyor. 45 yaşındaki teknik adamın 2027'de bitecek sözleşmesi 2028'e uzatılacak.

calendar 08 Şubat 2026 12:36
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Inter, Simone Inzaghi'nin ardından teknik direktörlük koltuğunu emanet ettiği Cristian Chivu ile uzun vadeli planlar yapmaya başladı.

İtalyan basınından Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Inter, sezon sonunda 45 yaşındaki teknik adamın sözleşmesini uzatmayı planlıyor.

Inter ile mevcut sözleşmesi 2027'ye kadar devam eden Rumen teknik adamın sözleşmesi 2028'e kadar uzatılacak.

Inter, yeni sözleşmeyle birlikte genç teknik adamın maaşında da iyileştirme yapacak. İtalyan basınında yer alan haberde, bu iyileştirmenin henüz belirlenmediği ve sezon sonuna kadar alınacak sonuçlar ve şampiyonluğun yeni maaş için etkili olacağı belirtildi.

Sezon başında Inter'e imza atan Cristian Chivu, İtalyan ekibinin başında 38 maça çıktı.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
