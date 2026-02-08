Inter'de Cristian Chivu ile sözleşme planı

Inter, Simone Inzaghi'nin ardından teknik direktörlük koltuğunu emanet ettiği Cristian Chivu ile uzun vadeli planlar yapmaya başladı.



İtalyan basınından Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Inter, sezon sonunda 45 yaşındaki teknik adamın sözleşmesini uzatmayı planlıyor.



Inter ile mevcut sözleşmesi 2027'ye kadar devam eden Rumen teknik adamın sözleşmesi 2028'e kadar uzatılacak.



Inter, yeni sözleşmeyle birlikte genç teknik adamın maaşında da iyileştirme yapacak. İtalyan basınında yer alan haberde, bu iyileştirmenin henüz belirlenmediği ve sezon sonuna kadar alınacak sonuçlar ve şampiyonluğun yeni maaş için etkili olacağı belirtildi.



Sezon başında Inter'e imza atan Cristian Chivu, İtalyan ekibinin başında 38 maça çıktı.



