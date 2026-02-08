08 Şubat
Rizespor-Galatasaray
17:00
08 Şubat
Beşiktaş-Alanyaspor
20:00
08 Şubat
Eyüpspor-Başakşehir
14:30
08 Şubat
Atletico Madrid-Real Betis
20:30
08 Şubat
Le Havre-Strasbourg
19:15
08 Şubat
Auxerre-Paris FC
19:15
08 Şubat
Angers-Toulouse
19:15
08 Şubat
Nice-AS Monaco
17:00
08 Şubat
Juventus-Lazio
22:45
08 Şubat
Sassuolo-Inter
20:00
08 Şubat
Lecce-Udinese
17:00
08 Şubat
Bologna-Parma
14:30
08 Şubat
Valencia-Real Madrid
23:00
08 Şubat
Alaves-Getafe
16:00
08 Şubat
Athletic Bilbao-Levante
18:15
08 Şubat
Konyaspor-Göztepe
17:00
08 Şubat
Liverpool-M.City
19:30
08 Şubat
Brighton-C.Palace
17:00
08 Şubat
Bayern Munih-Hoffenheim
19:30
08 Şubat
FC Köln-RB Leipzig
17:30
08 Şubat
Manisa FK-Boluspor
19:00
08 Şubat
Ümraniye-İstanbulspor
16:00
08 Şubat
A.Demirspor-Bodrum FK
16:00
08 Şubat
Serik Belediyespor-Iğdır FK
13:30
08 Şubat
Keçiörengücü-Bandırmaspor
13:30
08 Şubat
PSG-Marsilya
22:45

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı!

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş BOA ile Fenerbahçe Opet ile karşı karşıya gelecek.

calendar 08 Şubat 2026 09:16 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2026 09:26
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş BOA, 8 Şubat Pazar günü sahasında Fenerbahçe Opet ile karşı karşıya gelecek. 

Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde saat 17.30'da başlayacak karşılaşmada Önder Yılmaz, Sertan Kırklar ve Haldun Çoban hakem üçlüsü görev yapacak. Mücadele HT Spor ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

Ligde 9 galibiyet, 8 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, 5. sırada yer alıyor.

Sezondaki 16 müsabakanın tamamını kazanan Fenerbahçe Opet ise 2. basamakta bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, 8. haftada sahasında Beşiktaş BOA'yı 107-78 mağlup etti.

