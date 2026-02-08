Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı!

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş BOA, 8 Şubat Pazar günü sahasında Fenerbahçe Opet ile karşı karşıya gelecek.



Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde saat 17.30'da başlayacak karşılaşmada Önder Yılmaz, Sertan Kırklar ve Haldun Çoban hakem üçlüsü görev yapacak. Mücadele HT Spor ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.



Ligde 9 galibiyet, 8 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, 5. sırada yer alıyor.



Sezondaki 16 müsabakanın tamamını kazanan Fenerbahçe Opet ise 2. basamakta bulunuyor.



Sarı-lacivertliler, 8. haftada sahasında Beşiktaş BOA'yı 107-78 mağlup etti.



