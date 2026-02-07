Kenan Yıldız, 2030'a kadar Juventus'ta!

İtalya Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği performansla dikkat çeken Kenan Yıldız, Juventus'la yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.



Kulüp, 21 yaşındaki milli yıldızın sözleşmesini 2030 yılına kadar uzattığını açıkladı.



Genç futbolcu, Juve ile 4,5 yıllık yeni mukaveleye imza attı.



31 MAÇTA 17 GOLE DOĞRUDAN KATKI VERDİ



Kenan Yıldız, bu sezon Juventus formasıyla 31 resmi maça çıkarken, 9 gol, 8 asistle 17 gole direkt katkıda bulundu.



A Milli Takım formasını da 26 kez sırtına geçiren Kenan, 5 kez fileleri havalandırdı.



PİYASA DEĞERİ 75 MİLYON EURO



Dünya futboluna önümüzdeki yıllarda damga vurması beklenen Kenan Yıldız'ın güncel piyasa değeri ise 75 milyon Euro olarak gösteriliyor.



