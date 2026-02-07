07 Şubat
Samsunspor-Trabzonspor
20:00
07 Şubat
Karagümrük-Antalyaspor
1-0
07 Şubat
PEC Zwolle-FC Volendam
20:45
07 Şubat
NEC Nijmegen-Heracles
1-138'
07 Şubat
Nantes-Lyon
23:05
07 Şubat
Brest-Lorient
21:00
07 Şubat
Lens-Rennes
0-110'
07 Şubat
Fiorentina-Torino
22:45
07 Şubat
Genoa-SSC Napoli
20:00
07 Şubat
Real Sociedad-Elche
23:00
07 Şubat
Sevilla-Girona
20:30
07 Şubat
Barcelona-Mallorca
1-0DA
07 Şubat
Rayo Vallecano-Real Oviedo
0-0ERT
07 Şubat
Newcastle-Brentford
20:30
07 Şubat
Wolves-Chelsea
0-347'
07 Şubat
Burnley-West Ham United
0-248'
07 Şubat
Fulham-Everton
1-051'
07 Şubat
Arsenal-Sunderland
1-048'
07 Şubat
Bournemouth-Aston Villa
0-150'
07 Şubat
M. United-Tottenham
2-0
07 Şubat
Mönchengladbach-Leverkusen
20:30
07 Şubat
Wolfsburg-B. Dortmund
1-180'
07 Şubat
St. Pauli-VfB Stuttgart
2-079'
07 Şubat
Mainz 05-Augsburg
2-079'
07 Şubat
FC Heidenheim-Hamburger SV
0-176'
07 Şubat
Freiburg-Werder Bremen
1-081'
07 Şubat
Pendikspor-Amed Sportif
0-08'
07 Şubat
Vanspor FK-Arca Çorum FK
3-1
07 Şubat
Sarıyer-Sivasspor
1-0
07 Şubat
Hatayspor-Esenler Erokspor
0-5
07 Şubat
FC Twente-SC Heerenveen
22:00

Kenan Yıldız, 2030'a kadar Juventus'ta!

Juventus, milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın sözleşmesini 2030'a kadar uzattı.

Kenan Yıldız, 2030'a kadar Juventus'ta!
İtalya Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği performansla dikkat çeken Kenan Yıldız, Juventus'la yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

Kulüp, 21 yaşındaki milli yıldızın sözleşmesini 2030 yılına kadar uzattığını açıkladı.

Genç futbolcu, Juve ile 4,5 yıllık yeni mukaveleye imza attı.

31 MAÇTA 17 GOLE DOĞRUDAN KATKI VERDİ

Kenan Yıldız, bu sezon Juventus formasıyla 31 resmi maça çıkarken, 9 gol, 8 asistle 17 gole direkt katkıda bulundu.

A Milli Takım formasını da 26 kez sırtına geçiren Kenan, 5 kez fileleri havalandırdı.

PİYASA DEĞERİ 75 MİLYON EURO

Dünya futboluna önümüzdeki yıllarda damga vurması beklenen Kenan Yıldız'ın güncel piyasa değeri ise 75 milyon Euro olarak gösteriliyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
