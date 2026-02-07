07 Şubat
Samsunspor-Trabzonspor
20:00
07 Şubat
Karagümrük-Antalyaspor
1-0
07 Şubat
PEC Zwolle-FC Volendam
20:45
07 Şubat
NEC Nijmegen-Heracles
18:30
07 Şubat
Nantes-Lyon
23:05
07 Şubat
Brest-Lorient
21:00
07 Şubat
Lens-Rennes
19:00
07 Şubat
Fiorentina-Torino
22:45
07 Şubat
Genoa-SSC Napoli
20:00
07 Şubat
Real Sociedad-Elche
23:00
07 Şubat
Sevilla-Girona
20:30
07 Şubat
Barcelona-Mallorca
18:15
07 Şubat
Rayo Vallecano-Real Oviedo
0-0ERT
07 Şubat
Newcastle-Brentford
20:30
07 Şubat
Wolves-Chelsea
18:00
07 Şubat
Burnley-West Ham United
18:00
07 Şubat
Fulham-Everton
18:00
07 Şubat
Arsenal-Sunderland
18:00
07 Şubat
Bournemouth-Aston Villa
18:00
07 Şubat
M. United-Tottenham
2-0
07 Şubat
Mönchengladbach-Leverkusen
20:30
07 Şubat
Wolfsburg-B. Dortmund
17:30
07 Şubat
St. Pauli-VfB Stuttgart
17:30
07 Şubat
Mainz 05-Augsburg
17:30
07 Şubat
FC Heidenheim-Hamburger SV
17:30
07 Şubat
Freiburg-Werder Bremen
17:30
07 Şubat
Pendikspor-Amed Sportif
19:00
07 Şubat
Vanspor FK-Arca Çorum FK
1-165'
07 Şubat
Sarıyer-Sivasspor
1-0
07 Şubat
Hatayspor-Esenler Erokspor
0-5
07 Şubat
FC Twente-SC Heerenveen
22:00

Fatih Karagümrük, büyük hasrete son verdi

Süper Lig'in 21. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. İstanbul ekibi, ligde 9 Kasım'dan bu yana ilk kez galibiyet aldı.

calendar 07 Şubat 2026 16:24 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2026 16:37
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Fatih Karagümrük, büyük hasrete son verdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Süper Lig'in 21. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki maçı 1-0'lık skorla kazandı.

İstanbul ekibine galibiyeti getiren golü 5. dakikada Serginho kaydetti.

Fatih Karagümrük, bu galibiyetle birlikte Süper Lig'deki özlemine de son verdi. İstanbul ekibi, ligde 9 Kasım'dan bu yana ilk kez kazandı.

Antalyaspor galibiyetiyle birlikte bu sezon ligdeki 3. galibiyetini alan Fatih Karagümrük, 12 puana yükseldi. Ligde 3 maç sonra kaybeden Antalyaspor, 20 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Fatih Karagümrük, Kasımpaşa deplasmanına gidecek. Antalyaspor, sahasında Samsunspor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

5. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Barış Jakob Kalaycı'nın ara pasıyla savunma arkasına sarkan Babicka, ceza sahası sağ çaprazından topu kaleci Julian'ın yanından kaleye gönderdi. Sol çapraza açılan meşin yuvarlağı Serginho, kale çizgisinin gerisinde tamamladı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

13. dakikada ev sahibi takım gole çok yaklaştı. Ceza sahası içinden Barış Jakob Kalaycı'nın yaptığı sert vuruşta top, yan direkten oyun alanına döndü. Ceza sahası sağ çaprazında meşin yuvarlağı önünde bulan Babicka'nın şutunda top savunmaya da çarparak az farkla üstten dışarı gitti.

Fatih Karagümrük, ilk devreyi 1-0 önde kapattı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)


50. dakikada Safuri'nin sağdan kullandığı frikikte ceza sahası içinde iyi yükselen Soner Dikmen'in kafa vuruşunda top az farkla üstten dışarı çıktı.

57. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Doğukan Sinik'in yerden şutunda kaleci Grbic, uzanarak topu kontrol etti.

Aynı dakikada ceza sahası sağ çaprazından Babicka'nın sert şutunda kaleci Julian, topu kornere çeldi.

83. dakikada Paal'ın soldan ceza sahasına yaptığı ortaya arka direkte Boli'nin kafa vuruşunda kaleci Grbic, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

Fatih Karagümrük, maçı 1-0 kazandı.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Cihan Aydın, Erkan Akbulut, Özcan Sultanoğlu

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Biraschi, Lichnovsky, Mladenovic (Dk. 67 Çağtay Kurukalıp), Kranevitter, Berkay Özcan, Babicka (Dk. 73 Traore), Larsson (Dk. 73 Bartuğ Elmaz), Barış Jakob Kalaycı, Serginho (Dk. 87 Kone)

Hesap.com Antalyaspor: Julian, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Hüseyin Türkmen (Dk. 90 Giannetti), Paal, Saric (Dk. 76 Boli), Soner Dikmen, Ballet, Safuri (Dk. 61 Storm), Samet Karakoç (Dk. 46 Doğukan Sinik), Van de Streek

Gol: Dk. 5 Serginho (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 15 Veysel Sarı, Dk. 68 Doğukan Sinik, Dk. 69 Saric, Dk. 79 Bünyamin Balcı (Hesap.com Antalyaspor), Dk. 49 Barış Jakob Kalaycı, Dk. 58 Biraschi (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük)

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
