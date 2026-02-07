07 Şubat
Samsunspor-Trabzonspor
20:00
07 Şubat
Karagümrük-Antalyaspor
14:30
07 Şubat
PEC Zwolle-FC Volendam
20:45
07 Şubat
NEC Nijmegen-Heracles
18:30
07 Şubat
Nantes-Lyon
23:05
07 Şubat
Brest-Lorient
21:00
07 Şubat
Lens-Rennes
19:00
07 Şubat
Fiorentina-Torino
22:45
07 Şubat
Genoa-SSC Napoli
20:00
07 Şubat
Real Sociedad-Elche
23:00
07 Şubat
Sevilla-Girona
20:30
07 Şubat
Barcelona-Mallorca
18:15
07 Şubat
Rayo Vallecano-Real Oviedo
16:00
07 Şubat
Newcastle-Brentford
20:30
07 Şubat
Wolves-Chelsea
18:00
07 Şubat
Burnley-West Ham United
18:00
07 Şubat
Fulham-Everton
18:00
07 Şubat
Arsenal-Sunderland
18:00
07 Şubat
Bournemouth-Aston Villa
18:00
07 Şubat
M. United-Tottenham
15:30
07 Şubat
Mönchengladbach-Leverkusen
20:30
07 Şubat
Wolfsburg-B. Dortmund
17:30
07 Şubat
St. Pauli-VfB Stuttgart
17:30
07 Şubat
Mainz 05-Augsburg
17:30
07 Şubat
FC Heidenheim-Hamburger SV
17:30
07 Şubat
Freiburg-Werder Bremen
17:30
07 Şubat
Pendikspor-Amed Sportif
19:00
07 Şubat
Vanspor FK-Arca Çorum FK
16:00
07 Şubat
Sarıyer-Sivasspor
13:30
07 Şubat
Hatayspor-Esenler Erokspor
13:30
07 Şubat
FC Twente-SC Heerenveen
22:00

Galatasaray ve Rizespor 48. randevuya hazırlanıyor

Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'de pazar akşamı 48. kez karşı karşıya gelecek

Galatasaray ve Rizespor 48. randevuya hazırlanıyor
Trendyol Süper Lig'de pazar akşamı Rizespor ile Galatasaray, Çaykur Didi Stadyumunda 48. kez karşı karşıya gelecek

Taraflar arasında 1979-1980 sezonundan itibaren yapılan 47 lig maçından 33'ünü sarı-kırmızılılar, 7'sini mavi-yeşilliler kazandı, 7 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.

Sarı-kırmızılı ekibin 116 golüne, yeşil-mavililer 48 golle karşılık verebildi.

RİZE'DEKİ MAÇLAR

Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'de 24. kez Rize'de karşı karşıya gelecek.

Taraflar arasında Rize'de yapılan maçlarda Galatasaray 15, ev sahibi ekip 5 kez galip geldi, 3 maç ise berabere bitti.

Rize'de Galatasaray'ın 49 golüne, Çaykur Rizespor 27 golle karşılık verdi.

SON 7 MAÇ GALATASARAY'IN

İki ekip arasında Süper Lig'de yapılan son 7 maçı sarı-kırmızılı takım kazandı.

Galatasaray, Karadeniz temsilcisiyle yaptığı son 7 müsabakayı 3-2, 4-2, 1-0, 6-2, 5-0, 2-1 ve 3-1'lik skorlarla galip tamamladı.

Söz konusu maçlarda 24 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 8 gol gördü.

FARKLI SKORLAR

Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında lig maçlarında en farklı skorlu galibiyetlerini 1987-1988 ve 2024-2025 sezonlarında İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı.

Çaykur Rizespor ise Galatasaray karşısındaki en farklı galibiyetini 2-0'lık skorla elde etti.

Bu arada 2001-2002 sezonunda Rize'deki maçı Galatasaray 6-3 kazandı. Filelerin toplam 9 kez havalandığı bu karşılaşma, iki takım arasında geride kalan 47 müsabaka içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan Galatasaray, Çaykur Rizespor ile ligde yaptığı 47 maçın 44'ünde fileleri havalandırdı, gol bulamadığı 3 karşılaşmayı deplasmanda kaybetti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
