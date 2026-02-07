Samsunspor - Trabzonspor: Muhtemel 11'ler

Trabzonspor , Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Samsunspor ile mücadele edecek.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetecek. Mücadele, Bein Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Ligde 20 hafta sonunda 12 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak 42 puanla üçüncü sırada yer alan bordo-mavili takım, zorlu Samsun deplasmanından galibiyetle ayrılarak zirve yarışından uzaklaşmak istemiyor.

Trabzonspor'da Visca, Savic ve Zubkov sakatlıkları nedeniyle mücadelede forma giyemeyecek.

Karadeniz ekibinde Muçi'nin 3 sarı kartı bulunuyor.

Samsunspor, bu maç öncesinde 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 yenilgi ile 30 puan topladı.

Geçen hafta Kasımpaşa karşısında 7 haftalık galibiyet hasretine son veren Samsun ekibi, Karadeniz derbisinde Trabzonspor'u yenerek yükselişine devam etmek istiyor.

Samsunspor'da sakatlıkları devam eden Emre Kılınç, Afonso Sousa, Tanguy Coulibaly ve Bedirhan Çetin, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.

İki ekibin sezonun ilk yarısında Trabzon'da karşı karşıya geldiği mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Samsunspor: Okan; Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson; Yalçın, Makoumbou; Holse, Ntcham, Assoumou; Ndiaye.

Trabzonspor: Onana; Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik; Oulai, Folcarelli; Augusto, Muçi, Mustafa; Onuachu.

TRABZONSPOR İLE SAMSUNSPOR 56. RANDEVUDA

Trabzonspor ile Samsunspor, Samsun'da yapacakları maçla Süper Lig'de 56. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor'un 1974-1975 sezonunda lige çıkmasıyla başlayan "Karadeniz derbisinde" daha çok gülen taraf bordo-mavili takım oldu.

Bordo-mavililer, geride kalan 55 lig maçında galibiyetlerde Samsunspor'a karşı 30-13'lük üstünlük sağladı. 12 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor'un 98 golüne, Samsunspor 49 golle karşılık verdi.

SAMSUN'DA EV SAHİBİ ÜSTÜN

Rekabette Samsunspor, ev sahibi olduğu maçlarda daha fazla galibiyet aldı.

İki takım arasında Samsun'da oynanan 27 maçta Samsunspor 10 galibiyet, Trabzonspor ise 9 galibiyet elde etti. 8 karşılaşma ise berabere tamamlandı.

TRABZONSPOR, SON 4 KARŞILAŞMADA KAZANAMADI

Trabzonspor, Samsunspor ile ligde oynadığı son 4 müsabakadan galibiyet elde edemedi.

Bordo-mavili takım, söz konusu maçlardan ikişer beraberlik ve mağlubiyetle ayrıldı.

Trabzonspor, ligde rakibine deplasmanda 2023-2024 sezonunda 3-1, geçen sezon da 2-1 yenildi. Bordo-mavili ekip, Samsunspor ile geçen sezon evinde 2-2, bu sezon da 1-1 berabere kaldı.