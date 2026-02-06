





18 yaşındaki Fildişi Sahilli ön libero Yaya Onogo ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Fatih Kurucuk, Igor Lichnovsky, Daniele Verde, Filip Mladenovic ve Yaya Onogo'yu kadrosuna kattı.Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 2017-2021 yılları arasında Fatih Karagümrük forması giyen ve kulüple 2. Lig ve 1. Lig şampiyonlukları yaşayan 28 yaşındaki Fatih Kurucuk ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.Meksika ekibi CF America'da forma giyen savunma oyuncusu 31 yaşındaki Igor Lichnovsky ile 1,5+1 yıllık anlaşma sağladı.İtalya Serie B ekiplerinden Spezia Calcio'da oynayan kanat oyuncusu 29 yaşındaki Daniele Verde ise satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandı.Savunma oyuncusu 34 yaşındaki Filip Mladenovic de Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'tan sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya dahil edildi.