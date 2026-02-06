06 Şubat
Union Berlin-E. Frankfurt
22:30
06 Şubat
Leeds United-N. Forest
23:00
06 Şubat
Celta Vigo-Osasuna
23:00
06 Şubat
Verona-Pisa
22:45
06 Şubat
Metz-Lille
22:45
06 Şubat
NAC Breda-Excelsior
22:00

Fatih Karagümrük'ten son gün 5 transfer

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, beş futbolcu transferini peş peşe açıkladı.

calendar 06 Şubat 2026 16:39 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2026 16:55
Haber: AA
Fatih Karagümrük'ten son gün 5 transfer
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Fatih Kurucuk, Igor Lichnovsky, Daniele Verde, Filip Mladenovic ve Yaya Onogo'yu kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 2017-2021 yılları arasında Fatih Karagümrük forması giyen ve kulüple 2. Lig ve 1. Lig şampiyonlukları yaşayan 28 yaşındaki Fatih Kurucuk ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.




Meksika ekibi CF America'da forma giyen savunma oyuncusu 31 yaşındaki Igor Lichnovsky ile 1,5+1 yıllık anlaşma sağladı.




İtalya Serie B ekiplerinden Spezia Calcio'da oynayan kanat oyuncusu 29 yaşındaki Daniele Verde ise satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandı.




Savunma oyuncusu 34 yaşındaki Filip Mladenovic de Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'tan sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya dahil edildi.




18 yaşındaki Fildişi Sahilli ön libero Yaya Onogo ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. 




  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
