Manchester United, Wilfred Ndidi transferinden vazgeçti

Manchester United, ara transfer döneminde Wilfred Ndidi'yi gündemine aldı ancak transfer süreci sonuçlanmadı. İngiliz kulübü, orta saha için Ndidi seçeneğini değerlendirse de resmi bir adım atmadı.

Ndidi'nin Ocak ayında babasını kaybetmesi, görüşmelerin hassas bir ortamda ilerlemesine neden oldu. Bu durum transfer sürecini etkileyen faktörlerden biri oldu. Öte yandan Beşiktaş da oyuncunun takımda kalmasını istediğini iletti.