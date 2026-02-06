Manchester United, Wilfred Ndidi transferinden vazgeçti

Manchester United, ara transfer döneminde Wilfred Ndidi'yi gündemine aldı ancak transfer süreci sonuçlanmadı. İngiliz kulübü, orta saha için Ndidi seçeneğini değerlendirse de resmi bir adım atmadı.
Ndidi'nin Ocak ayında babasını kaybetmesi, görüşmelerin hassas bir ortamda ilerlemesine neden oldu. Bu durum transfer sürecini etkileyen faktörlerden biri oldu. Öte yandan Beşiktaş da oyuncunun takımda kalmasını istediğini iletti.
Tüm bu gelişmelerin ardından Manchester United, orta saha planlamasında mevcut kadroya yönelme kararı aldı. Kulüpte Michael Carrick'in, Kobbie Mainoo ile yola devam edilmesi yönünde karar verdiği belirtildi.
Manchester United, ara transfer döneminde Wilfired Ndidi'yi gündemine aldı ancak transfer gerçekleşmedi.
Ndidi'nin babasını kaybetmesi süreci hassaslaştırdı. Beşiktaş da oyuncunun kalmasını istedi.
Son olarak Manchester United'da Michael Carrick, Kobbie Mainoo ile yola devam… pic.twitter.com/nOCXkUmexA
— Sporx (@sporx) February 6, 2026