06 Şubat
Union Berlin-E. Frankfurt
22:30
06 Şubat
Leeds United-N. Forest
23:00
06 Şubat
Celta Vigo-Osasuna
23:00
06 Şubat
Verona-Pisa
22:45
06 Şubat
Metz-Lille
22:45
06 Şubat
NAC Breda-Excelsior
22:00

Manchester United, Wilfred Ndidi transferinden vazgeçti

Manchester United, ara transfer döneminde Wilfred Ndidi'yi gündemine alsa da transferi sonuçlandırmadı.

calendar 06 Şubat 2026 17:42 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2026 17:46
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: bjk.com.tr
Manchester United, Wilfred Ndidi transferinden vazgeçti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Manchester United, ara transfer döneminde Wilfred Ndidi'yi gündemine aldı ancak transfer süreci sonuçlanmadı. İngiliz kulübü, orta saha için Ndidi seçeneğini değerlendirse de resmi bir adım atmadı.
 
Ndidi'nin Ocak ayında babasını kaybetmesi, görüşmelerin hassas bir ortamda ilerlemesine neden oldu. Bu durum transfer sürecini etkileyen faktörlerden biri oldu. Öte yandan Beşiktaş da oyuncunun takımda kalmasını istediğini iletti.
 
Tüm bu gelişmelerin ardından Manchester United, orta saha planlamasında mevcut kadroya yönelme kararı aldı. Kulüpte Michael Carrick'in, Kobbie Mainoo ile yola devam edilmesi yönünde karar verdiği belirtildi.
 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.