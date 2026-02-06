Cleveland Cavaliers son üç haftadır sezonun en iyi basketbolunu oynuyor olsa da, Kulüp Başkanı ve Basketbol Operasyonları Başkanı Koby Altman ile yönetim kadrosu mevcut kadroyla yola devam etmenin yeterli olmayacağı sonucuna vardı.



Cavaliers cephesinde Altman, Harden'ın yanı sıra Keon Ellis ve Dennis Schröder'in takıma katılmasının, Cleveland'ın Doğu Konferansı sıralamasındaki yükselişini sürdürmesine ve playoff'larda ciddi bir koşu için ivme yakalamasına yardımcı olacağına inanıyor.



"Sezona beklentilerin altında bir başlangıç yaptığımızı söylemek adil olur. Ancak her yıl kadroyu nasıl geliştirebileceğimize bakarsınız ve her yıl ligi tararsınız," diyen Altman, sözlerine şöyle devam etti:

"Şüphesiz James Harden'ı kadromuza katmak için çok büyük bir takas yaptık. Onun takımımızın tavanını yükselttiğini ve bize gerçek bir playoff başarısı şansı verdiğini düşünüyoruz. Bu, hafife alınarak yapılmış bir takas değildi. Ancak James'in bize yardımcı olacağını biliyoruz ve onu aramızda görmekten büyük heyecan duyuyoruz. Bunun yanında Dennis ve Keon'u ekleyerek rotasyon derinliğimizi ve savunma gücümüzü de artırdık."



Cavaliers, Harden'ı kadrosuna katabilmek için "çekirdek dörtlü" olarak adlandırılan oyuncularından biri olan Darius Garland ile yollarını ayırdı. 2019 NBA Draftı'nda beşinci sıradan seçilen Garland, Cleveland formasıyla geçirdiği yedi sezonda iki kez All-Star seçilmişti.



Garland, yaklaşık bir yıldır her iki ayağındaki başparmak sakatlıklarıyla mücadele ediyordu. Sezon öncesinde geçirdiği ameliyatın ardından bu sezon 27 maçı kaçırdı.



"BİZİ KENDİSİ SEÇTİ"



Geçtiğimiz ay Los Angeles Clippers'ın, Harden takası ihtimalini değerlendirmek üzere Cavaliers ile temasa geçtiği belirtildi. Altman, Harden'ın kontratında yer alan çıkış maddesi nedeniyle fiilen bir "takası veto etme hakkı" bulunduğunu ve oyuncunun gitmek istediği takımı belirleyebildiğini vurguladı.



"Bizi, şampiyonluk için mücadele etmek istediği bir adres olarak kendisi seçti," diyen Altman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Takastan sonra Darius'ın bu kadroya geri dönmesiyle de tamamen mutlu olabilirdik. Bu, bizim bir yerlere koymaya çalıştığımız bir oyuncu değildi. Ortaya çıkan bir fırsattı ve biz bu fırsatı değerlendirdik. Darius da yeniden üst düzey bir performans yakalamaya başlamıştı."



Harden'ın Cavaliers formasıyla ilk maçına cumartesi günü Sacramento'da çıkması bekleniyor. Cleveland, beş maçlık deplasman turunu pazartesi günü Denver'da tamamladıktan sonra çarşamba günü Washington karşılaşması için evine dönecek.



Bir noktada 19 galibiyet – 15 mağlubiyetlik dereceye sahip olan Cleveland, 1 Ocak'tan bu yana 12 galibiyet – 5 mağlubiyetlik bir performans sergiledi. Bu süreçte yakalanan yüzde 70.6'lık galibiyet oranı, lig genelinde ikinci en iyi derece konumunda. Cavaliers (31-21), Doğu Konferansı'nda dördüncü sırada yer alıyor ancak ikinci sıranın yalnızca 2.5 maç gerisinde bulunuyor.



Cleveland, Garland takasının yanı sıra De'Andre Hunter'ı Keon Ellis ve Dennis Schröder karşılığında Sacramento Kings'e gönderirken, Lonzo Ball'ı da Utah Jazz'a yolladı. Tüm bu hamlelere ve Harden'ın kontratının takıma eklenmesine rağmen Cavaliers, toplamda lüks vergi yükünü azaltmayı başardı.



"Bu takas döneminde takımımızı ciddi anlamda geliştirdiğimizi düşünüyoruz," diyen Altman, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Aynı anda hem takımınızı bu kadar iyileştirip hem de 100 milyon dolarlık bir tasarruf yapmak gerçekten çok nadir görülen bir durum."



