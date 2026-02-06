06 Şubat
Union Berlin-E. Frankfurt
22:30
06 Şubat
Leeds United-N. Forest
23:00
06 Şubat
Celta Vigo-Osasuna
23:00
06 Şubat
Verona-Pisa
22:45
06 Şubat
Metz-Lille
22:45
06 Şubat
NAC Breda-Excelsior
22:00

Altınordu'da kadro dışı kararı

Altınordu'da kaleci Umut Keseci yaptığı açıklamalardan sonra kadro dışı kaldı.

calendar 06 Şubat 2026 12:40
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altınordu'da kadro dışı kararı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattından kurtulamayan Altınordu'da kaleci Umut Keseci kadro dışı bırakıldı. Son olarak İzmir ekibinin deplasmanda 2-0 kaybettiği Elazığspor maçında kaleyi koruyan 22 yaşındaki file bekçisinin maçtan sonra yaptığı konuşmalar nedeniyle teknik ekip tarafından süresiz kadro dışı bırakıldığı bildirildi.

Futbola başladığı Altınordu'da 2021'de profesyonel olan kaleci Umut, geçen sezon kiralık olarak Amasyaspor'da görev yaptı.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek genç eldiven, bu sezon ligde 6 müsabakada şans buldu. Kaleci Umut, bahis soruşturması kapsamında kasım ayında 45 gün hak mahrumiyeti cezası almıştı. Bu gelişme üzerine kasım ayında amatör lisansla sözleşme imzalanıp, ocak ayında takımdan gönderilen kaleci Arda Mutlu (18), üçüncü kaleci olarak yeniden kadroya dahil edildi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.