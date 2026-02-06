06 Şubat
Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nın 35 yaşındaki Cezayirli oyuncusu Abderraouf Ouchenne, Türkiye'deki kariyer hikayesi hakkında konuştu.

Haber: AA
Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nın 35 yaşındaki Cezayirli oyuncusu Abderraouf Ouchenne, çok sevdiği futbolu Türkiye'de formasını giydiği takımlar sayesinde 10 yıldır sürdürüyor.

Okula giderken 6 yaşında trafik kazasında yaralanan Ouchenne'nin tedavi sürecinde sol bacağı dizinin altından ampute edildi.

Para bisiklet sürmeye başlayan ve kendisini branşta geliştiren Ouchenne, 2012'de Cezayir Para Bisiklet Milli Takımı'na katıldı.

Futbolu bırakmayan Ouchenne, 2016'da Türkiye'deki ampute takımlarına sosyal medya üzerinden ulaştı ve ilk olarak Osmanlı Ampute FK'da futbola başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Şahinbey Belediye Spor Kulübü ve ODTÜ Teknokent Spor Kulübü'nün formasını giyen, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı oyuncusu Ouchenne, Türkiye'de futbol ile kendini yeniden bulduğunu söyledi.

Ampute futbol ile tanışmadan önce geçirdiği trafik kazasına değinen Ouchenne, "Spor yapmayı kesmedim. Arkadaşlarımla her gün okulda ve mahallede top oynuyorduk. Paralimpik takım vardı şehrimde orada para bisiklet yapıyordum. Orada da derece yaptım, dünya ikincisi oldum." dedi.

Türkiye'ye kendi çabasıyla geldiğini aktaran Ouchenne, "Sosyal medyada Türkiye'den arkadaşlarım vardı. Ben de Türkiye'deki arkadaşlarımla irtibat kurdum. Beni İsmail Temiz hocayla tanıştırdılar. Onla yazıştık, tanıştık ve buraya geldim başladım. İlk Osmanlıspor'da başladım. Orada Türkiye şampiyonu, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonu olduk. Ondan sonra aynı takımla Şampiyonlar Ligi şampiyonu olduk. Orada da ligin en iyi oyuncusu seçildim." diye konuştu.

- "En sevdiğim işi yapıyorum"

Cezayir Ampute Milli Takım'ında da başarılı sonuçlar almaya çalıştıklarını ifade eden Ouchenne, "Milli takımı 2024'te kurduk. İlk şampiyonada Afrika'da 3'üncü olduk. Yavaş yavaş ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Ben en sevdiğim işi yapıyorum, en sevdiğim işi yaparken tatilde gibi hissediyorum kendimi. Gururluyum kendimle. " diyen Ouchenne, şöyle devam etti:

"Burada bir kariyer yaptığım için mutluyum. Biz biraz yaşlandık. Şimdi gelecek nesillere tecrübe vermeye çalışıyoruz, hem burada hem milli takımda. Türkiye çok önceden başlamış bu işe. Bir bakıyorsun bütün takımların kendi sahası var, kendi bütçesi var. Ben ilk geldiğimde o kadar imkan yoktu. Türkiye dünyanın en iyi ligi diyebiliriz."

Ouchenne, ampute futbola ilgi duyan kişilerin asla utanmamaları gerektiğini, sporun kendilerine yeni bir hayat sunduğunu, cesaret eden herkesin sporla kendini geliştirebileceğini sözlerine ekledi.

