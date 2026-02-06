06 Şubat
Zeren Spor Voleybol Kulübü'nden iddialara yanıt

Ankara Zeren Spor Voleybol Kulübü "maddi zorluk yaşandığı" iddialarına cevap verdi.

calendar 06 Şubat 2026 15:00
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Zeren Spor Voleybol Kulübü'nden iddialara yanıt
Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Ankara Zeren Spor Voleybol Kulübü, "maddi zorluk yaşandığı" iddilarına ilişkin açıklama yaptı.

Başkent ekibinin açıklamasında, kulübün 4 yıldır faaliyet sürdürdüğü hatırlatılarak "Gelinen noktada, spora samimi biçimde katkı sunmaya çalışan kulübümüzün, bazı kişi ve çevrelerin kendi menfaatleriyle örtüşmediği gerekçesiyle sistemli şekilde yıpratılmaya çalışıldığını üzülerek gözlemlemekteyiz. Yeni tesis yatırımları, yeni branşlar ve kalıcı spor projeleri üzerine çalışmamız gerekirken tüm bu emek ve katkıların farklı noktalara çekilmesini anlamakta zorlandığımızı da açıkça ifade etmek isteriz." denildi.

Ankara temsilcisinin açıklamasında CEV Şampiyonlar Ligi'nin isim sponsorluğuna dair:

"Kulübümüzün taşıdığı aile adı, aynı zamanda CEV Şampiyonlar Ligi gibi dünyanın en üst düzey organizasyonlarında yer alarak uluslararası arenada temsil edilmiş bu adım yalnızca kulübümüz adına değil, Türkiye'nin tanıtımı ve spor markası değerinin küresel ölçekte güçlenmesi açısından da önemli bir kazanım olmuştur. Bu yöndeki uluslararası temsil ve katkı, kararlılıkla devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

Spora ve sporcuya yatırım yapılmaya devam edileceği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yaşanan tüm gelişmelerden gerekli dersler çıkarılmış olup kurumsal yapımız daha da güçlendirilerek yolumuza kararlılıkla devam edilmektedir. Önümüzde yeni tesisler, yeni yatırımlar ve yeni spor branşlarıyla Türk sporuna kalıcı katkılar sunma hedefi bulunmaktadır. Bugüne kadar kulübümüz bünyesinde görev almış tüm sporcularımızın, teknik ekiplerimizin ve idari personelimizin kulübümüzde herhangi bir alacağı kalmamıştır, bundan sonra da kalmayacaktır."

