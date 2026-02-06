Benfica, ara transfer döneminde uzun süren görüşmelerin ardından Beşiktaş'tan Rafa Silva'yı kadrosuna katmıştı. Portekiz ekibinde, yıldız futbolcunun UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki durumu da netlik kazandı.
Teknik direktör Jose Mourinho, Benfica'nın Şampiyonlar Ligi kadrosuna yeni transferler Rafa Silva ve Sidny'i dahil etti.
Öte yandan sakatlıkları bulunmasına rağmen Samuel Soares, Alexander Bah, Richard Ríos, Dodi Lukebakio, Wynder, Nuno Felix ve Joao Veloso da Benfica'nın Şampiyonlar Ligi kadrosuna kaydedilen isimler arasında yer aldı.
Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turuna yükselme play-off maçında Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. İlk maç 17 Şubat'ta Estádio da Luz'da, rövanş mücadelesi ise 25 Şubat'ta Santiago Bernabéu'da oynanacak.
Jose Mourinho'nun Rafa Silva kararı resmileşti: Benfica, UEFA'ya listeyi yolladı
Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Benfica, Şampiyonlar Ligi için kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Böylece Portekizli teknik adamın, Beşiktaş'tan transfer ettikleri Rafa Silva'yla ilgili Devler Ligi kararı da belli oldu.
Benfica, ara transfer döneminde uzun süren görüşmelerin ardından Beşiktaş'tan Rafa Silva'yı kadrosuna katmıştı. Portekiz ekibinde, yıldız futbolcunun UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki durumu da netlik kazandı.
