06 Şubat
Union Berlin-E. Frankfurt
22:30
06 Şubat
Leeds United-N. Forest
23:00
06 Şubat
Celta Vigo-Osasuna
23:00
06 Şubat
Verona-Pisa
22:45
06 Şubat
Metz-Lille
22:45
06 Şubat
NAC Breda-Excelsior
22:00

Jose Mourinho'nun Rafa Silva kararı resmileşti: Benfica, UEFA'ya listeyi yolladı

Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Benfica, Şampiyonlar Ligi için kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Böylece Portekizli teknik adamın, Beşiktaş'tan transfer ettikleri Rafa Silva'yla ilgili Devler Ligi kararı da belli oldu.

calendar 06 Şubat 2026 16:19
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Benfica, ara transfer döneminde uzun süren görüşmelerin ardından Beşiktaş'tan Rafa Silva'yı kadrosuna katmıştı. Portekiz ekibinde, yıldız futbolcunun UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki durumu da netlik kazandı.

Teknik direktör Jose Mourinho, Benfica'nın Şampiyonlar Ligi kadrosuna yeni transferler Rafa Silva ve Sidny'i dahil etti. 

Öte yandan sakatlıkları bulunmasına rağmen Samuel Soares, Alexander Bah, Richard Ríos, Dodi Lukebakio, Wynder, Nuno Felix ve Joao Veloso da Benfica'nın Şampiyonlar Ligi kadrosuna kaydedilen isimler arasında yer aldı.

Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turuna yükselme play-off maçında Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. İlk maç 17 Şubat'ta Estádio da Luz'da, rövanş mücadelesi ise 25 Şubat'ta Santiago Bernabéu'da oynanacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
