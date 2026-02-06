06 Şubat
Union Berlin-E. Frankfurt
22:30
06 Şubat
Leeds United-N. Forest
23:00
06 Şubat
Celta Vigo-Osasuna
23:00
06 Şubat
Verona-Pisa
22:45
06 Şubat
Metz-Lille
22:45
06 Şubat
NAC Breda-Excelsior
22:00

Iğdır FK'da 5 futbolcu ile yollar ayrıldı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK'de 5 oyuncuyla yolların ayrıldığı bildirildi.

calendar 06 Şubat 2026 18:00
Iğdır FK'da 5 futbolcu ile yollar ayrıldı
Transferin son gününde ayrılıklar ve takıma yeni katılan isimlerle birlikte heyecan devam ediyor.

TFF 1. Lig ekibi Iğdır FK'da, transferin  son saatlerine yaklaşırken 5 ayrılık birden yaşandı.
Iğdır FK'den yapılan açıklama göre Valentin Eysseric, Burak Bekaroğlu, Dorin Rotariu, Antoine Conte ve Caner Cavlun ile yollar ayrıldı.

Kadro takviyesi için ise transfer çalışmaları sürdürüldüğü belirtildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
