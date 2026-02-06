Iğdır FK'da 5 futbolcu ile yollar ayrıldı

Transferin son gününde ayrılıklar ve takıma yeni katılan isimlerle birlikte heyecan devam ediyor.



TFF 1. Lig ekibi Iğdır FK'da, transferin son saatlerine yaklaşırken 5 ayrılık birden yaşandı.

Iğdır FK'den yapılan açıklama göre Valentin Eysseric, Burak Bekaroğlu, Dorin Rotariu, Antoine Conte ve Caner Cavlun ile yollar ayrıldı.



Kadro takviyesi için ise transfer çalışmaları sürdürüldüğü belirtildi.



