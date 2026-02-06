06 Şubat
İstanbul Beyoğlu'nda "Super Bowl Köftecisi" sosyal medyada viral oldu

Super Bowl'a kısa bir süre kala İstanbul Beyoğlu'nda bir işletme, Amerikan futbolu topunun içli köfteye benzemesinden esinlenerek adını "Super Bowl Köftecisi" koydu.

İstanbul Beyoğlu'nda 'Super Bowl Köftecisi' sosyal medyada viral oldu
İstanbul Beyoğlu'nda bir işletme, Amerikan futbolu topunun içli köfteye benzemesinden esinlenerek adını "Super Bowl Köftecisi" koydu. X ve Instagram'da kısa sürede binlerce etkileşim alan bu gönderi, dünyada milyonlarca kişinin takip ettiği dev spor etkinliği Super Bowl ile köfte arasındaki eğlenceli benzerliğe dikkat çekti. Ancak bu mizahi benzetme, aslında sporun en büyük sahnesi olan Super Bowl'un da merak edilmesine yol açtı.

Super Bowl nedir?

Super Bowl, her yıl Amerikan Ulusal Futbol Ligi (NFL) sezonunun şampiyonunu belirleyen final maçıdır. NFL'in iki konferansı sezon sonunda play-off'larda birbirleriyle mücadele eder ve en başarılı olan iki takım Super Bowl'da karşılaşır. Bu maç sadece bir spor müsabakası olmaktan öte, yılda bir kez dünyanın dört bir yanından milyonlarca kişinin izlediği bir kültürel fenomen hâline gelmiştir. Super Bowl gecesi, devre arası gösterileri, büyük reklamlar ve eğlence programlarıyla da dikkat çeker.



Super Bowl LX

2026 yılında 60. kez düzenlenen  Super Bowl'u, "Super Bowl LX" olarak adlandırılacak ve 9 Şubat 2026 Pazartesi günü oynanacak. Bu dev maç Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Santa Clara şehrinde yapılacak.

Bu yılın finalinde New England Patriots ile Seattle Seahawks karşı karşıya gelecek. 2015'teki efsanevi Super Bowl XLIX'taki rekabetten sonra bu karşılaşmanın bir kez daha sahada olması, özellikle Amerikan futbolu seyircileri için büyük heyecan yaratıyor.

Türkiye saatiyle 9 Şubat Pazartesi sabaha karşı 02.30'da S Sport Plus'ta izlenebilecek.

Devre arası şovunda kimler sahne alacak?

Super Bowl'un maç öncesi ve devre arasındaki gösterileri de maç kadar ilgi çekiyor. Bu senedevre arası şovunda Bad Bunny var. Ünlü Porto Rikolu sanatçının solo olarak sahneye çıkacağı ilk Super Bowl gösterisi olacak.

Ayrıca maç öncesi törende Charlie Puth ulusal marşı söyleyecek, Brandi Carlile "America the Beautiful"ı seslendirecek ve Coco Jones de "Lift Every Voice and Sing" performansıyla yer alacak. 



