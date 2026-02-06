İstanbul Beyoğlu'nda 'Super Bowl Köftecisi' sosyal medyada viral oldu

İstanbul Beyoğlu'nda bir işletme, Amerikan futbolu topunun içli köfteye benzemesinden esinlenerek adını "Super Bowl Köftecisi" koydu. X ve Instagram'da kısa sürede binlerce etkileşim alan bu gönderi, dünyada milyonlarca kişinin takip ettiği dev spor etkinliği Super Bowl ile köfte arasındaki eğlenceli benzerliğe dikkat çekti. Ancak bu mizahi benzetme, aslında sporun en büyük sahnesi olan Super Bowl'un da merak edilmesine yol açtı.





Super Bowl nedir?





Super Bowl, her yıl Amerikan Ulusal Futbol Ligi (NFL) sezonunun şampiyonunu belirleyen final maçıdır. NFL'in iki konferansı sezon sonunda play-off'larda birbirleriyle mücadele eder ve en başarılı olan iki takım Super Bowl'da karşılaşır. Bu maç sadece bir spor müsabakası olmaktan öte, yılda bir kez dünyanın dört bir yanından milyonlarca kişinin izlediği bir kültürel fenomen hâline gelmiştir. Super Bowl gecesi, devre arası gösterileri, büyük reklamlar ve eğlence programlarıyla da dikkat çeker.





