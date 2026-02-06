Voleybolda haftanın programı belli oldu

Türk voleybolunda heyecan devam ediyor
Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nde 20'nci, SMS Grup Efeler Ligi'nde 18'inci hafta karşılaşmaları yapılacak.
Liglerde maç programı şöyle:
Vodafone Sultanlar Ligi
7 Şubat Cumartesi:
14.00 Zeren Spor-Göztepe
14.00 VakıfBank-İlbank
15.00 Fenerbahçe Medicana-Aydın Büyükşehir Belediyespor
15.30 Aras Kargo-Eczacıbaşı Dynavit
16.00 Bahçelievler Belediyespor-Kuzeyboru
18.00 Nilüfer Belediyespor Eker-Galatasaray Daikin
19.00 Türk Hava Yolları-Beşiktaş
SMS Grup Efeler Ligi
7 Şubat Cumartesi:
14.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta
8 Şubat Pazar:
14.00 Spor Toto-Bursa Büyükşehir Belediyespor
15.00 Gebze Belediyespor-İstanbul Gençlikspor
16.00 Gaziantep Gençlikspor-Halkbank
16.30 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Altekma
19.00 Fenerbahçe Medicana-ON Hotels Alanya Belediyespor
