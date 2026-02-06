06 Şubat
Union Berlin-E. Frankfurt
22:30
06 Şubat
Leeds United-N. Forest
23:00
06 Şubat
Celta Vigo-Osasuna
23:00
06 Şubat
Verona-Pisa
22:45
06 Şubat
Metz-Lille
22:45
06 Şubat
NAC Breda-Excelsior
22:00

Voleybolda haftanın programı belli oldu

Vodafone Sultanlar Ligi'nde 20'nci, SMS Grup Efeler Ligi'nde 18'inci hafta maçlarının programı açıklandı

calendar 06 Şubat 2026 10:18
Haber: TVF, Fotoğraf: AA
Voleybolda haftanın programı belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Türk voleybolunda heyecan devam ediyor
Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nde 20'nci, SMS Grup Efeler Ligi'nde 18'inci hafta karşılaşmaları yapılacak.

Liglerde maç programı şöyle:

Vodafone Sultanlar Ligi

7 Şubat Cumartesi:

14.00 Zeren Spor-Göztepe

14.00 VakıfBank-İlbank

15.00 Fenerbahçe Medicana-Aydın Büyükşehir Belediyespor

15.30 Aras Kargo-Eczacıbaşı Dynavit

16.00 Bahçelievler Belediyespor-Kuzeyboru

18.00 Nilüfer Belediyespor Eker-Galatasaray Daikin

19.00 Türk Hava Yolları-Beşiktaş

 

SMS Grup Efeler Ligi

7 Şubat Cumartesi:

14.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta

8 Şubat Pazar:

14.00 Spor Toto-Bursa Büyükşehir Belediyespor

15.00 Gebze Belediyespor-İstanbul Gençlikspor

16.00 Gaziantep Gençlikspor-Halkbank

16.30 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Altekma

19.00 Fenerbahçe Medicana-ON Hotels Alanya Belediyespor

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.