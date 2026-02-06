05 Şubat
Kocaelispor-Beşiktaş
1-1
05 Şubat
Fenerbahçe-Erzurumspor
3-1
05 Şubat
Keçiörengücü-Gaziantep FK
1-5
05 Şubat
Konyaspor-Aliağa Futbol
5-0
05 Şubat
Real Betis-Atletico Madrid
0-5
05 Şubat
Atalanta-Juventus
3-0
05 Şubat
Strasbourg-AS Monaco
3-1
05 Şubat
Anderlecht-Royal Antwerp
0-1

ÇBK Mersin'den Atina'da kritik galibiyet

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Çimsa ÇBK Mersin, Panathinaikos'u deplasmanda 91-87 mağlup ederek rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti.

calendar 06 Şubat 2026 00:46
Haber: AA, Fotoğraf: AA
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Çimsa ÇBK Mersin, Yunanistan'ın Panathinaikos ekibini deplasmanda 91-87 mağlup etti.
 
Atina'daki Telekom Center'da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 28-19 önde bitiren Çimsa ÇBK Mersin, devre arasına da 49-39 üstünlükle gitti.
 
Panathinaikos ikinci devrede daha etkili performans sergilemesine rağmen üçüncü çeyrek de, 76-65 Mersin temsilcisinin üstünlüğüyle sona erdi.
 
Son periotta da oyunun kontrolünü bırakmayan Çimsa ÇBK Mersin, karşılaşmadan 91-87 galip ayrıldı.
 
Ev sahibi ekipte Artemis Spanou 21 sayı, 12 ribauntla "double-double" yaparken, Çimsa ÇBK Mersin'de Büşra Akbaş, 21 sayıyla oynadı.
 
Rövanş maçı, 12 Şubat Perşembe günü Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
