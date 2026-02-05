05 Şubat
Kocaelispor-Beşiktaş
1-1
05 Şubat
Fenerbahçe-Erzurumspor
3-1
05 Şubat
Keçiörengücü-Gaziantep FK
1-5
05 Şubat
Konyaspor-Aliağa Futbol
5-0
05 Şubat
Real Betis-Atletico Madrid
0-473'
05 Şubat
Atalanta-Juventus
1-072'
05 Şubat
Strasbourg-AS Monaco
3-170'
05 Şubat
Anderlecht-Royal Antwerp
0-1

Youssef En-Nesyri: "Al-Ittihad'ın hayalini kuruyordum"

Al-Ittihad'a transfer olan Youssef En-Nesyri dikkat çeken açıklamalar yaptı.

calendar 05 Şubat 2026 23:22
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Youssef En-Nesyri: 'Al-Ittihad'ın hayalini kuruyordum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fenerbahçe'den Suudi Arabistan Ligi ekibi Al-Ittihad'a transfer olan Youssef En-Nesyri dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Al-Ittihad'da oynamanın hayalini kurduğunu söyleyen Faslı golcü "Son yıllarda Suudi Ligi'ni çok izledim ve özellikle Al-Ittihad kulübünü takip ettim. Al-Ittihad'a karşı hazırlık maçında oynadığımda, bir gün bu takımın forveti olacağımı hayal ediyordum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Al-Ittihad'da ilk idmanına çıkan Youssef En-Nesyri, takım arkadaşları ve teknik heyet tarafından karşılandı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.