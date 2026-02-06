Petkimspor, Zaragoza deplasmanında ilk yenilgisini aldı

FIBA Erkekler Avrupa Kupası ikinci tur N Grubu beşinci maçında Aliağa Petkimspor, İspanya'nın Casademont Zaragoza ekibine deplasmanda 76-71 mağlup oldu.
Pabellon Principe Felipe Salonu'ndaki karşılaşmada ilk çeyreği 28-13 önde tamamlayan ev sahibi ekip, soyunma odasına da 46-35 önde girdi.
İkinci devrede Aliağa Petkimspor farkı kapatsa da Casademont Zaragoza, üçüncü çeyreği 68-55, maçı da 76-71 kazandı.
İzmir temsilcisi gruptaki ilk mağlubiyetini alırken Casademont Zaragoza, ikinci galibiyetini elde etti.