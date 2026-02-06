05 Şubat
Kocaelispor-Beşiktaş
1-1
05 Şubat
Fenerbahçe-Erzurumspor
3-1
05 Şubat
Keçiörengücü-Gaziantep FK
1-5
05 Şubat
Konyaspor-Aliağa Futbol
5-0
05 Şubat
Real Betis-Atletico Madrid
0-5
05 Şubat
Atalanta-Juventus
3-0
05 Şubat
Strasbourg-AS Monaco
3-1
05 Şubat
Anderlecht-Royal Antwerp
0-1

Petkimspor, Zaragoza deplasmanında ilk yenilgisini aldı

FIBA Erkekler Avrupa Kupası ikinci tur N Grubu beşinci maçında Aliağa Petkimspor, deplasmanda Casademont Zaragoza'ya 76-71 mağlup oldu.

calendar 06 Şubat 2026 00:52
Haber: AA, Fotoğraf: AA

FIBA Erkekler Avrupa Kupası ikinci tur N Grubu beşinci maçında Aliağa Petkimspor, İspanya'nın Casademont Zaragoza ekibine deplasmanda 76-71 mağlup oldu.
 
Pabellon Principe Felipe Salonu'ndaki karşılaşmada ilk çeyreği 28-13 önde tamamlayan ev sahibi ekip, soyunma odasına da 46-35 önde girdi.
 
İkinci devrede Aliağa Petkimspor farkı kapatsa da Casademont Zaragoza, üçüncü çeyreği 68-55, maçı da 76-71 kazandı.
 
İzmir temsilcisi gruptaki ilk mağlubiyetini alırken Casademont Zaragoza, ikinci galibiyetini elde etti.
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
