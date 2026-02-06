Transfer çalışmalarında son günlerde atak yapan Beşiktaş, sağ bek için mutlu sona ulaştı.



Marsilya'nın 29 yaşındaki oyuncusu Amir Murillo ile 3.5 yıllık kontrat üzerinden anlaşma sağlandı.



Beşiktaş ile Marsilya, 6 milyon euroluk bonservis üzerinde mutabakat sağladı.



GELİŞİ BUGÜNE KALDI



Amir Murillo'nun Beşiktaş'la resmi sözleşmeyi imzalamak ve sağlık kontrolünden geçmek için perşembe günü İstanbul'a gelmesi bekleniyordu. Kulüpler arasında görüşmeler sürdüğü için Amir Murillo'nun gelişi bugüne kaldı.



Bu sezon 25 maçta 2 gol, 4 asistlik katkıyla savunma dışında takımına hücumda da katkısı olan Murillo, çok yönlülüğüyle dikkat çekiyor.



Tecrübeli isim, sağ bekin yanı sıra kariyerinde 40 kez stoper olarak da görev yaptı. Ayrıca 27 kez sağ kanat, 9 defa da sol bekte ter döktü.



KİMDİR?



11 Şubat, 1996'da Panama City'de doğan Amir Murillo, San Francisco'nun altyapısında yetişti. 18 yaşında A takımla ilk maçına çıktı.



New York Red Bulls ve Anderlecht formaları giyen Panamalı sağ bek, 2023'te Marsilya'ya katıldı. Panama Milli Takımı ile 90 maça çıkarken 9 kez ağları sarstı.



