Mert Günok: 'İnşallah bu sene mutlu sona ulaşacağız'

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. maçında Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti.

Maçın ardından sarı-lacivertlilerin file bekçisi Mert Günok açıklamalarda bulundu.

"İNŞALLAH BU SENE MUTLU SON"

Fenerbahçe'ye dönmenin mutluluğunu yaşayan Mert Günok, "Mutluyum, yıllar sonra burada maça çıkmak güzel bir duygu. Kupada da yolumuza devam ediyoruz. Güzel bir galibiyet oldu. Tribünlerimiz hafta içi olmasına rağmen doluydu ve bizi destekledi. Yolumuza devam ediyoruz. Ligde de önemli bir maçımız var. Tüm kulvarlarda gidebildiğimiz yere kadar gitmeyi ve şampiyonlukları hedefliyoruz." dedi.

Tecrübeli kaledi, takım içi birlikteliği şu sözlerle ifade etti:

"Takımımızın önemli oyuncuları transfer etti. Sezon başından beri güzel bir birliktelik var. Saha içinde hocamızla beraber iyi bir oyun oynuyoruz. Lig aslında ikinci yarı başlıyor. İlk yarıda topladığımız puanlara ikinci yarı ihtiyacımız olacak. Asıl lig başladı. Uzun yıllardır hasret çektiğimiz şampiyonluğu istiyoruz. İnşallah bu sene mutlu sona ulaşacağız."