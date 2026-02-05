05 Şubat
Kocaelispor-Beşiktaş
1-1
05 Şubat
Fenerbahçe-Erzurumspor
3-1
05 Şubat
Keçiörengücü-Gaziantep FK
1-5
05 Şubat
Konyaspor-Aliağa Futbol
5-0
05 Şubat
Real Betis-Atletico Madrid
0-473'
05 Şubat
Atalanta-Juventus
1-072'
05 Şubat
Strasbourg-AS Monaco
3-170'
05 Şubat
Anderlecht-Royal Antwerp
0-1

Mert Günok: "İnşallah bu sene mutlu sona ulaşacağız"

Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de file bekçisi Mert Günok, sarı-lacivertli formayla yeniden sahaya çıkmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

calendar 05 Şubat 2026 23:12
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. maçında Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti.
 
Maçın ardından sarı-lacivertlilerin file bekçisi Mert Günok açıklamalarda bulundu.
 
"İNŞALLAH BU SENE MUTLU SON"
 
Fenerbahçe'ye dönmenin mutluluğunu yaşayan Mert Günok, "Mutluyum, yıllar sonra burada maça çıkmak güzel bir duygu. Kupada da yolumuza devam ediyoruz. Güzel bir galibiyet oldu. Tribünlerimiz hafta içi olmasına rağmen doluydu ve bizi destekledi. Yolumuza devam ediyoruz. Ligde de önemli bir maçımız var. Tüm kulvarlarda gidebildiğimiz yere kadar gitmeyi ve şampiyonlukları hedefliyoruz." dedi.
 
Tecrübeli kaledi, takım içi birlikteliği şu sözlerle ifade etti:
 
 "Takımımızın önemli oyuncuları transfer etti. Sezon başından beri güzel bir birliktelik var. Saha içinde hocamızla beraber iyi bir oyun oynuyoruz. Lig aslında ikinci yarı başlıyor. İlk yarıda topladığımız puanlara ikinci yarı ihtiyacımız olacak. Asıl lig başladı. Uzun yıllardır hasret çektiğimiz şampiyonluğu istiyoruz. İnşallah bu sene mutlu sona ulaşacağız."
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
