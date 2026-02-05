Cristiano Ronaldo'nun Al Hilal'e gittiği için tepki gösterdiği Karim Benzema, yeni takımıyla harika bir başlangıca imza attı.
Fransız yıldız, Al Hilal'in deplasmanda Al Okhdood'u 6-0 mağlup ettiği maçta üç golün altına adını yazdırdı.
Bu galibiyetin ardından lider Al Hilal puanını 50'ye yükseltti. Bir maçı eksik olan 46 puandaki Ronaldo'nun takımı Al-Nassr, cuma günü TSİ 20:30'da Youssef En-Nesyri'li Al Ittihad'ı ağırlayacak.
Cristiano çok kızacak 🤫
Benzema'dan yeni takımıyla ilk maçında HAT-TRICK yaptı.pic.twitter.com/QHOS4jcqR8
— Sporxtv (@sporxtv) February 5, 2026
Karim Benzema'nın ikinci golü 👀pic.twitter.com/TFjs594whi
— Sporxtv (@sporxtv) February 5, 2026
⚽ Karim Benzema, Al Hilal formasıyla ilk maçında golünü attı.pic.twitter.com/OZQXEalz4D
— Sporxtv (@sporxtv) February 5, 2026