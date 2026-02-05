05 Şubat
Kocaelispor-Beşiktaş
1-076'
05 Şubat
Fenerbahçe-Erzurumspor
20:30
05 Şubat
Keçiörengücü-Gaziantep FK
1-5
05 Şubat
Konyaspor-Aliağa Futbol
5-0
05 Şubat
Real Betis-Atletico Madrid
23:00
05 Şubat
Atalanta-Juventus
23:00
05 Şubat
Strasbourg-AS Monaco
23:00
05 Şubat
Anderlecht-Royal Antwerp
22:30

Trabzonspor 2 oyuncusunu 4 milyon Euro'ya sattı

Trabzonspor, Rayyan Baniya ve Kazeem Olaigbe'yi Konyaspor'a sattığını KAP'a bildirdi.

calendar 05 Şubat 2026 18:51
Trabzonspor 2 oyuncusunu 4 milyon Euro'ya sattı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trabzonspor, Rayyan Baniya ve Kazeem Olaigbe'yi Konyaspor'a gönderdiğini açıkladı.

Trabzonspor, Baniya'dan 1 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 50 pay, Olaigbe'yi ise 3.02 milyon Euro ve yine sonraki satıştan yüzde 50 payla gönderdiğini açıkladı.

İki oyuncu Umut Nayir transferinin bir parçası olarak Konyaspor'a gitti.

İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklamalar:

"Profesyonel futbolcumuz Rayyan Baniya'nın, Konyaspor Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Konyaspor Kulübü, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 1.000.000.-EUR ödeme yapacaktır. Ayrıca, Konyaspor Kulübü, ön satın alım hakkı Kulübümüze ait olmak üzere, futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek transfer bedelinin %50'sini, Kulübümüze ödeyecektir.

Profesyonel futbolcumuz Kazeem Aderemi J. Olaigbe'nin, Konyaspor Kulübü'ne satın alma opsiyonlu olarak geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Konyaspor Kulübü, Kulübümüze, geçici transfer bedeli olarak KDV dahil 3.020.000.-EUR ödeme yapacaktır. Ayrıca, Konyaspor Kulübü, satın alma opsiyonunu kullanması halinde, ön satın alım hakkı Kulübümüze ait olmak üzere, futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek transfer bedelinin %50'sini, Kulübümüze ödeyecektir. Anlaşmaya göre, oyuncunun bu dönemdeki tüm maliyetleri Konyaspor Kulübü tarafından karşılanacaktır."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.