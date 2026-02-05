05 Şubat
Kocaelispor-Beşiktaş
18:00
05 Şubat
Fenerbahçe-Erzurumspor
20:30
05 Şubat
Keçiörengücü-Gaziantep FK
1-363'
05 Şubat
Konyaspor-Aliağa Futbol
15:30
05 Şubat
Real Betis-Atletico Madrid
23:00
05 Şubat
Atalanta-Juventus
23:00
05 Şubat
Strasbourg-AS Monaco
23:00
05 Şubat
Anderlecht-Royal Antwerp
22:30

Altay'da Özgür'ün 400 maç gururu

Altay'ın kaptanı Özgür Özkaya, Eskişehir deplasmanıyla takımdaki 400. maçına çıkmanın sevincini yaşadı

calendar 05 Şubat 2026 13:37
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altay'da Özgür'ün 400 maç gururu
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele eden Altay'ın kaptanı Özgür Özkaya, geçen haftaki Eskişehirspor deplasmanında kariyerindeki 400'üncü resmi maçına siyah-beyazlı formayla çıkmanın gururunu yaşadı. Futbola başlayıp profesyonel olduğu Beşiktaş'ta A takımda forma şansı bulamayınca Zeytinburnuspor, Fatih Karagümrük, Beylerbeyi, Şanlıurfaspor, Elazığspor, Konyaspor, Boluspor ve Gaziantep FK formaları giyen Özgür, 2018-19'un başında transfer olduğu Altay'da 8'inci sezonunu geçiriyor.

İzmir ekibinin 37 yaşındaki sol bek oyuncusu kariyerinde Süper Lig'de 26, 1'inci Lig'de 194, 2'nci Lig'de 45, 3'üncü Lig'de 110, Türkiye Kupası'nda ise 25 maça çıktı. Özgür Özkaya, Altay formasıyla ise tüm profesyonel lig kategorilerinde görev yapıp 170 resmi müsabakada oynadı.

"Bu yolculukta yanımda olan herkese teşekkür ederim. 400 maç bir son değil; sadece geride bırakılan uzun, onurlu bir hikayeyi içinde barındırıyor ve bu hikayeyi yaşamış olmaktan gurur duyuyorum" şeklinde açıklamalara başlayan Özgür, devamında şu ifadelere yer verdi: "Bu yolculuk; sadece oynanan maçlardan, kazanılan puanlardan ibaret değil. Sabahın ilk ışığında başlayan antrenmanlardan, kimsenin görmediği sakatlık ağrılarından, 'Devam edebilecek miyim?' diye kendi kendime sorduğum gecelerden geçerek geldi buraya. Kolay olmadı. Bazen tribünler doluydu, bazen sessizdi. Bazen alkışlandım, bazen eleştirildim. Ama her zaman sahaya aynı inançla, aynı sorumlulukla çıktım. Çok güzel günler yaşadım. Bu yolculukta yanımda olan herkese teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. "

İSA VE OKTAY DÖNÜYOR

Altay'da bahis soruşturmasında 3'er ay men cezası alan ve cezalarını tamamlayan orta saha oyuncuları İsa Toygar Ekinci ile Oktay Özdede, pazar günü Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak Bornova 1877 maçında şans verilmesi halinde görev yapabilecek. Altyapıdan yetişen iki futbolcunun kadroda yer almaları bekleniyor. Siyah-beyazlılarda burnu kırılan santrfor Deniz Kadah'ın durumu ise maç saatinde netlik kazanacak. Ligde kalma yolunda kritik bir 90 dakikaya çıkacak Altay'da yönetim taraftarları tribüne davet etti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
