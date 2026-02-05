05 Şubat
Kocaelispor-Beşiktaş
18:00
05 Şubat
Fenerbahçe-Erzurumspor
20:30
05 Şubat
Keçiörengücü-Gaziantep FK
1-466'
05 Şubat
Konyaspor-Aliağa Futbol
15:30
05 Şubat
Real Betis-Atletico Madrid
23:00
05 Şubat
Atalanta-Juventus
23:00
05 Şubat
Strasbourg-AS Monaco
23:00
05 Şubat
Anderlecht-Royal Antwerp
22:30

Altınordu'da Gökhan Süzen şoku

Altınordu'nun deneyimli sol beki Gökhan Süzen, çapraz bağlarından sakatlık yaşadı

calendar 05 Şubat 2026 13:20
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattında yer alan Altınordu'da ara transfer döneminde anlaşma sağlanan 38 yaşındaki sol bek Gökhan Süzen'in çapraz bağlarından sakatlandığı öğrenildi. Kırmızı-lacivertli ekiple ligde ilk maçına Erbaaspor deplasmanında çıktıktan sonra 17 Ocak'ta iç sahada oynanan İskenderunspor müsabakasında sakatlanan Gökhan'ın ameliyat edilmeden tedaviye alınacağı ifade edildi. Ayağının çime takılması nedeniyle sakatlanan tecrübeli futbolcunun tedavisinin yanıt vermesi durumunda 1 ay sonra sahalara dönebileceği bildirildi.

Son olarak geçen sezon Denizlispor'da oynayan Gökhan ilk yarıda hiçbir kulüple anlaşmayıp Altınordu'da sahalara dönmüştü.

Ligde pazar günü evinde Ankaragücü'nü yenerek bu sezon kendi sahasındaki ilk galibiyetini almayı ve 3 haftalık mağlubiyet serisini sonlandırmayı hedefleyen Altınordu'da sarı kart cezalısı Kerim Avcı ile Bilal Demirağ forma giyemeyecek. Bilal, bu hafta U17 Milli Takımı'nın Antalya'da yapacağı hazırlık kampına katılacak. İzmir ekibinde adale sakatlığı yaşayan stoper Eren Tokat da görev alamayacak. Sarı kart cezaları sona eren stoperler Hasan Berat ve Birhan ile bahis soruşturmasında aldığı 3 aylık cezası biten kaleci Arif ise ilk 11'deki yerlerine dönecek.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
