05 Şubat
Kocaelispor-Beşiktaş
18:00
05 Şubat
Fenerbahçe-Erzurumspor
20:30
05 Şubat
Keçiörengücü-Gaziantep FK
1-363'
05 Şubat
Konyaspor-Aliağa Futbol
15:30
05 Şubat
Real Betis-Atletico Madrid
23:00
05 Şubat
Atalanta-Juventus
23:00
05 Şubat
Strasbourg-AS Monaco
23:00
05 Şubat
Anderlecht-Royal Antwerp
22:30

75 yaşındaki veteran atlet koşmaya devam ediyor

75 yaşındaki maraton koşucusu Saffet Acar, sağlığını spora borçlu olduğunu belirtti

calendar 05 Şubat 2026 13:25
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
75 yaşındaki veteran atlet koşmaya devam ediyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Aydın'da 40 yıl önce spora başlayan veteran maraton koşucusu Saffet Acar (75), azmiyle çevresine örnek oluyor. Sporu, yaşam biçimi haline getiren ve girdiği birçok yarıştan ödülle dönen Acar, "Sağlığımı spora borçluyum" dedi.

Efeler ilçesi Fatih Mahallesi'nde yaşayan Saffet Acar, 40 sene önce başladığı spor hayatına ödüller ve birincilikler kazanan maraton koşucusu olarak devam ediyor. İlerleyen yaşına rağmen spordan bir an olsun vazgeçmeyen veteran maratoncu Acar, günde en az 2 saat koşuyor ve hocasıyla antrenman yapıyor. Spor yaptığı parkurda kendisini izleyenlere de ilham olan Acar, birçok kişinin spora başlamasına vesile oluyor.

"ARABAMDAN DAHA ÇOK KİLOMETRE YAPIYORUM"

Köy Hizmetleri Müdürlüğü'nden emekli olduğunu belirten Saffet Acar, "40 yıl önce spora başladım. 2012 yılında milli takım antrenörü olan Muzaffer Kaplan hocamla tanıştım. Ondan sonra daha bilinçli, idman yapmaya başladım. En iyi yarı maraton zamanımı Trabzon'da 1:27:00 ile koştum. En iyi maratonumu da 3:30:00 ile Uluslararası Mersin Maratonu'nda tamamlayıp, Türkiye birincisi oldum. Her gün spor yapmaya çalışıyorum. Sağlığımı spora borçluyum. 1993 model bir arabam var. Yıllar geçmesine rağmen kilometresi daha 85 binde. Ben o arabadan daha çok kilometre yapıyorum. Spor benim için hayat tarzı oldu. 18 Mayıs 2025'te Konya'da koştuğum yarı maratonu 1:40:00'ta bitirip, Türkiye birincisi oldum. Rakiplerimi saygıyla karşılıyorum ama şu an gitsem 75 yaş grubunda zaten yine birinci olurum. Çünkü rakibim yok gibi bir şey. Çünkü ben isteyerek, bu sporu yaparak yaşamımı sürdürüyorum" diye konuştu.

Evinde, katıldığı çeşitli yarışlarda kazandığı kupalarını da gösteren Acar, daha iyi dereceler elde etmek için koşmaya devam edeceğini kaydetti.

'ECZANEDE SATILMAYAN TEK İLAÇ SPORDUR'

Herkesin gücüne göre spor yapması tavsiyesinde bulunan Acar, "Herkesin hayatında bir spor mutlaka olsun. Koşabilen koşsun, hiçbir şey yapamıyorsanız yürüyüş yapabilirsiniz. En azından kendinize kaliteli bir zaman ayırmış olursunuz. Eczanede satılmayan tek ilaç, spordur" dedi.

'KOŞAN EFSANE'

Milli Takım Atletizm antrenörü Muzaffer Kaplan, "2012 yılında Aydın'a tayin oldum. 2012 yılına geldiğimde, kendi milli sporcularım vardı. Onlarla koşarken Saffet ağabey statta bizi gördü. Kendisi tek başına spor yapan biriydi. Bizimle tanıştıktan sonra profesyonel anlamda spor yapmaya başladı. Yol yarışlarına katıldı. Katıldığı her yarışta da derece yapmayı başardı. Maraton, yarı maraton, 10 kilometre yol yarışı, tam maraton, hepsini koştu. Saffet ağabey şu an Türkiye'de bir ekol. Kendisine 'Koşan efsane' diyoruz. 75 yaşında olmasına rağmen fiziki yapısı maşallah çok geriden gidiyor. Bu da bilinçli spor yapmasıyla alakalı" dedi.

Saffet Acar'ın hedefleri olduğuna da dikkati çeken Kaplan, "İstanbul ve Konya yarı maratonlarında koşacak. Bunun dışında salon, açık sahada piste koşmayı da düşünüyor. Ayrıca Balkan Şampiyonası, Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası gibi hedefleri var. İnşallah bunları da gerçekleştireceğiz. Şu an salon dereceleri Saffet ağabey için çok rahat aşılabilecek dereceler" diye konuştu.

'ÖZENİP SPORA BAŞLADIM'

Saffet Acar'ın azmini görüp spora başlayan Erdal Türkan (60) da "Kendisi idolümdür" dedi.

Cemal Tan (36) ise 7 ay önce spor yapmaya başladığını belirterek, "Dahil olduğum grupta Saffet Acar ile tanıştık. Kendisi, benim 2 kat üzerimde yaşa sahip olmasına rağmen performansı çok üzerinde. Arkasından yetişemiyorum, bana uzaktan el sallıyor. Kendisini tebrik ediyor ve örnek alıyorum. İnşallah biz de spora devam ederek onun yaşlarına sağlıklı bir şekilde ulaşır ve daha iyi performanslar erişebiliriz" ifadelerini kullandı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.