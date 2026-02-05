Beşiktaş'a Çin işkencesi: Emmanuel Agbadou

Beşiktaş, Wolves'un stoperi Emmanuel Agbadou transferinde zorlu bir süreç yaşıyor.
Fildişi Sahilli oyuncu 4 gündür valizini hazır tutarak, siyah beyazlılara transferinin tamamlanmasını bekliyor.
Ancak Wolves'un Çinli sahiplerinin etkisiyle süreç uzadı; ödemelerin taksitlendirilmesi ve pazarlık detayları Beşiktaş'ı epey uğraştırdı.
