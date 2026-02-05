05 Şubat
Kocaelispor-Beşiktaş
18:00
Fenerbahçe-Erzurumspor
20:30
Keçiörengücü-Gaziantep FK
13:00
Konyaspor-Aliağa Futbol
15:30
Real Betis-Atletico Madrid
23:00

Galatasaray'da kupayla kalıyor: Ahmed Kutucu

Galatasaray'da ayrılığı gündeme gelen Ahmed Kutucu, kupa maçlarındaki performansıyla takımda kalıyor.

05 Şubat 2026 08:52
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Galatasaray.org
Galatasaray'da ara transfer dönemi öncesi ayrılacaklar listesinin en üst sıralarında Ahmed Kutucu'nun adı da yer alıyordu.

KUPAYI İYİ DEĞERLENDİRDİ

25 yaşındaki futbolcu, kupada bulduğu şansları ise iyi değerlendirdi. Ahmed Kutucu, kupanın ilk haftasında oynanan Başakşehir maçında ağları havalandırdı.

TRABZONSPOR'DAN RET

Galatasaray, ara transfer döneminde Trabzonspor'dan Christ Oulai için bordo-mavililerin kapısını çaldı. Galatasaray, anlaşmaya Trabzonspor'un da ilgilendiği Ahmed Kutucu'yu dahil etmek istedi. Ancak Trabzonspor, Oulai'yi bırakmak istemedi ve transfer gerçekleşmedi.

KUPADA 1 GOL, 1 ASİST

Ahmed Kutucu, Başakşehir sonrası kupadaki İstanbulspor maçında da forma şansını iyi değerlendirdi. 25 yaşındaki futbolcu, İstanbulspor karşılaşmasında 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

Ahmed Kutucu'nun, özellikle kupa maçlarındaki performansının ardından ara transfer döneminde takımdan ayrılması beklenmiyor.

DURUMU İÇİN AÇIKLAMA

Öte yandan Ahmed Kutucu, kupadaki İstanbulspor maçında talihsiz bir an yaşadı.

25 yaşındaki futbolcu, 46. dakikada rakip kaleci İsa Doğan ile çarpıştı. Ahmed Kutucu, oyundan çıktı ve tedbir amaçlı hastaneye gitti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da Ahmed'in durumunun iyi olduğunu açıkladı.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray forması altında bu sezon toplamda 14 maçta süre bulan Ahmed Kutucu, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.

