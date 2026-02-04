04 Şubat
Galatasaray-İstanbulspor
3-1
04 Şubat
Boluspor-Alanyaspor
0-4
04 Şubat
Karagümrük-Başakşehir
1-4
04 Şubat
Gençlerbirliği-Eyüpspor
2-2
04 Şubat
Alaves-Real Sociedad
2-390'
04 Şubat
Valencia-Athletic Bilbao
1-190'
04 Şubat
M.City-Newcastle
3-1
04 Şubat
Asteras T.-Olympiakos
0-3
04 Şubat
Lorient-Paris FC
2-0
04 Şubat
Toulouse-Amiens
1-0
04 Şubat
Nice-Montpellier
3-2
04 Şubat
Lyon-Laval
2-0
04 Şubat
Troyes-Lens
2-490'
04 Şubat
Holstein Kiel-VfB Stuttgart
0-3
04 Şubat
Panathinaikos-PAOK
0-1

Beşiktaş GAIN, Türk Telekom'u yendi ve çeyrek finale çıktı

Beşiktaş GAİN, Türk Telekom'u 91-81 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.

BKT Avrupa Kupası B Grubu'nun 17. haftasında iki Türk ekibini karşı karşıya getiren maçta Beşiktaş GAİN, konuk ettiği Türk Telekom'u 91-81 yenerek çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.

Bu sonuçla ilk iki sırayı da garantileyen siyah-beyazlılar, 12. galibiyetini elde etti. Türk Telekom ise 6. yenilgisini yaşadı.

Türk Telekom, karşılaşmanın ilk çeyreğini 23-19 önde bitirirken Beşiktaş GAİN, ikinci periyotta üstünlüğü eline aldı ve devre arasına 43-38 üstün girdi.

İkinci yarıyada üstün oyununu sürdüren siyah-beyazlılar, final periyoduna 68-60 önde gitti. Müsabakanın son çeyreği çekişmeli bir oyuna sahne olurken Beşiktaş, farkın kapanmasına izin vermedi ve maçı da 91-81 kazandı.

Türk Telekom karşısında ikili averajı da elde eden siyah-beyazlılar, organizasyonda sahasında 9'da 9 yapmayı başardı. Türk Telekom da deplasmanda 3. yenilgisini yaşadı.

Salon: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi
Hakemler: Damir Javor (Slovenya), Gentian Cici (Arnavutluk), Dragan Porobic (Bosna Hersek)
Beşiktaş GAİN: Berk İbrahim Uğurlu 6, Mathews 12, Lemar 12, Morgan 7, Zizic 12, Dotson 22, Anthony Brown 7, Thomas 6, Kamagate 1, Sertaç Şanlı, Yiğit Arslan 6
Türk Telekom: Smith 19, Doğuş Özdemiroğlu 5, Trifunovic 8, Bankston 4, Usher 9, Devoe 8, Alexander 16, Simonovic, Allman 12, Ata Kahraman, Berkan Durmaz

1. Periyot: 19-23
Devre: 43-38
3. Periyot: 68-60

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
