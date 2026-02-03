03 Şubat
Joan Laporta'dan Flick ile devam mesajı

Barcelona Başkanı Joan Laporta, teknik direktör Hansi Flick ile ilgili konuştu. Laporta, "Eğer yeniden başkan seçilirsem, Flick istediği sürece Barcelona'nın teknik direktörlüğünü yapmaya devam edecek." dedi.

Barcelona Başkanı Joan Laporta, teknik direktör Hansi Flick ile ilgili "Devam" mesajı verdi.

Joan Laporta, mart ayında yapılacak başkanlık seçiminde yeniden seçilmesi halinde Flick ile devam edeceğini söyledi.

Laporta, "Eğer yeniden başkan seçilirsem, Flick istediği sürece Barcelona'nın teknik direktörlüğünü yapmaya devam edecek. Takımda bu kadar deneyim ve bilgiye sahip birinin olması bizim için çok önemli. O sadece olağanüstü bir teknik direktör değil, aynı zamanda olağanüstü bir insan." dedi.


Barcelona Başkanı Laporta, "Flick ile sözleşme imzaladığımız gün, önemli bir şey yaptığımızı biliyorduk çünkü o tam anlamıyla bir teknik direktör ve deneyimli oyuncular ile genç oyuncuları bir arada yönetmeyi çok iyi biliyor." dedi.

Flick, son olarak, "Flick, şu andaki Barcelona için mükemmel bir teknik direktör. Onun sayesinde şu anda çok keyifli bir dönem geçiriyoruz." sözlerini sarf etti.

Barcelona'ya 2024 yazında imza atan Flick'in, Katalan deviyle mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
