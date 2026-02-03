03 Şubat
Samsunspor-Bodrum FK
15:30
03 Şubat
Iğdır FK-Antalyaspor
5-078'
03 Şubat
Rizespor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
18:00
03 Şubat
Trabzonspor-Fethiyespor
20:30
03 Şubat
Albacete-Barcelona
23:00
03 Şubat
Arsenal-Chelsea
23:00
03 Şubat
Bologna-AC Milan
22:45
03 Şubat
Hull City-Watford
22:45

Karşıyaka'da stoper imzaya yakın

Kış transfer döneminde 7 oyuncuyla yolları ayırıp 5 oyuncuyu renklerine bağlayan Karşıyaka'da, stoper transferinde son aşamaya gelindi

calendar 03 Şubat 2026 13:01
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karşıyaka'da stoper imzaya yakın
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta ara transfer döneminde 7 oyuncuyla yollarını ayırıp 3'ü amatör ligden 5 takviye yapan Karşıyaka stoper transferini bitirmek üzere. Karşıyaka, ara transfer döneminin bitimine 3 gün kala Mazıdağ Fosfatspor'dan 29 yaşındaki İlyas Ural ve Karacabey Belediyespor'dan 31 yaşındaki Kadir Turhan'la görüşüyor.

Kariyerinde Batman Petrolspor, Çankaya SK, Karaman FK, Nevşehir Belediyesi ve Mardin 1969 Spor kulüplerinde de oynayan, 2022'de Batman Petrol, geçen sezon Mardin 1969'da 3'üncü Lig'de şampiyonluk yaşayan İlyas'ın imzaya yakın olduğu öğrenildi. Oyuncunun İzmir'e gelmesi bekleniyor.

Kadir Turhan da Yeşil Bursa, Isparta 32 Spor, İnegölspor, İskenderunspor, Batman Petrolspor, Gölcükspor ve Karacabey Belediyespor'da forma giydi. Bu sezon 14 maçta forma giyen Kadir, 2 gol atıp 1 asist yaptı. Devre arasında transfer yasağını kaldıran Kaf-Kaf, stoper transferini eski futbolcularına olan borçları nedeniyle yeni bir yasak gelmeden sonuçlandırmayı istiyor.

HAMZA ELDE KALDI

Karşıyaka'nın Ömer Faruk ve Yasin'in hak mahrumiyeti cezalarının bitmesi sonrası yollarını ayırma kararı aldığı golcü Hamza henüz kulüp bulamadı. Sezon başında takımın en yüksek ücretli ismi olarak transfer edilip ilk yarıda Yasin bahis cezası alana kadar uzun süre yedek kalan 29 yaşındaki golcünün Altınordu ve Karacabey Belediyespor'la görüştüğü öğrenildi. Yönetim, Kaf-Kaf'a transfer olurken Eski Başkan Azat Yeşil'den ev ve peşinat alan Hamza'dan bonservis getirmesini bekliyor. Devre arasında kadrodan elenen Hamza ilk yarıda yeşil-kırmızılı formayla 12 maçta 2 gol atmıştı.


SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.